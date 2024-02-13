США поставлять Еквадору гвинтокрили Sikorsky UH-604/L Black Hawk в обмін на передачу Україні радянських і російських Мі-17, повідомляє Infodefensa.



"Передача цих літаків послідує за передачею еквадорській армії російських гелікоптерів Мі-171 і 17-1В, які наразі мають мінімальну оперативну готовність через проблеми з технічним обслуговуванням і закупівлею запасних частин", - йдеться у повідомленні

Зазначається, що збройні сили Еквадору стануть шостим оператором Black Hawk у Латинській Америці (Колумбія, Бразилія, Аргентина, Мексика і Чилі). Після отримання гвинтокрили будуть задіяні у боротьбі з терористичними організаціями, що діють на території країни.

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Також Сполучені Штати нададуть усе необхідне, щоб гарантувати експлуатацію цих літаків. Зокрема технічну допомогу, підготовку нових екіпажів, консультації, логістичну підтримку, підготовку персоналу та постачання деталей, компонентів і запасних частин.

Раніше ми писали про те, що Еквадор розглядає передачу Україні застарілої військової техніки РФ, яка стала «металобрухтом», на нову американську зброю вартістю близько 200 мільйонів доларів.