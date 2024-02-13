На ТОТ росіяни проводять збори з місцевими фермерами, де вимагають оформлення згідно з законодавством РФ, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



У повідомленні йдеться, що на територіях, окупованих після повномасштабного вторгнення, місцеві досі саботують реєстрацію свого бізнесу згідно з вимогами російського законодавства.



Відтак представники російських окупаційних адміністрацій системно проводять різного роду збори, де тиснуть на місцевих підприємців.

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“Зокрема, на ТОТ Запорізької області відбулися “наради” за участі місцевих фермерів. На заходах були присутні так звані податківці, поліцаї та інші представники каральних органів, які погрожували фермерам конфіскацією бізнесу, якщо ті не будуть працювати згідно з вимогами російського законодавства” - акцентує Центр нацспротиву.

Варто нагадати, що росіяни хочуть залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України.

Також армія РФ почала погрожувати жителям ТОТ за відмову голосувати на березневих "виборах" президента Росії.

Нещодавно стало відомо, що росіяни перетворюють українські дитячі садки на військові бази.



Раніше ми писали про те, що РФ посилює контроль за інформаційним полем на ТОТ. Зокрема, блокують сервіси Google та змушують користуватися російськими аналогами пошукових систем.