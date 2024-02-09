Про це заявив помічник державного секретаря США у справах Південної Америки Кевін Салліван, повідомляє AFP.

«Я розумію, що уряд Еквадору все ще вивчає це питання. Це угода, спрямована на передачу техніки українському уряду, який бореться проти російського вторгнення на свою територію», — сказав Салліван.

У січні президент Еквадору Даніель Нобоа оголосив, що його країна погодилась обміняти російську військову техніку, яка стала «металобрухтом», на нову американську зброю вартістю близько 200 мільйонів доларів.

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Так, за його словами, Еквадор може відправити до США шість військових гелікоптерів РФ, далекобійні ракетні установки та системи протиповітряної оборони. За даними місцевих ЗМІ, зброя датується 1990-ми роками.

В обмін на це Еквадор хоче отримати сучасну зброю для протистояння потужним бандам наркоторговців, які тримають країну в напрузі.

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«Ми припускаємо, що таке необачне рішення було ухвалене еквадорською стороною під сильним тиском зовнішніх зацікавлених сторін», — заявила минулого тижня прессекретарка МЗС Росії Марія Захарова.

Вона додала, що за контрактом Кіто (столиця Еквадору) зобов’язаний «не передавати цю техніку третій стороні» без згоди Росії.

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«Якби це був «металобрухт», навряд чи Вашингтон запропонував би в обмін сучасні транспортні засоби значної вартості», — зауважила Захарова.

Після цього Россільгоспнагляд звернувся до Міністерства сільського господарства Еквадору з проханням призупинити сертифікацію бананів п’яти еквадорських компаній із 5 лютого через нібито виявлення небезпечного карантинного шкідника.