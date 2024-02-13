Очікується, що очолюваний демократами Сенат США достроково проголосує у вівторок за остаточне ухвалення пакету допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,34 мільярда доларів на тлі зростаючиого побоювання щодо долі цього закону в Палаті представників, контрольованої республіканцями. Невдовзі після того, як законодавці увечері в понеділок усунули останню процедурну перешкоду, що стояла на заваді затвердженню закону, республіканці-противники законопроекту вийшли до Сенату на нічний марафон промов. Помічники передбачали, що голосування щодо прийняття законопроєкту може розпочатися у вівторок до 7 години ранку за східноамериканським часом (12:00 за Гринвічем). Обидві палати Конгресу мають схвалити закон, перш ніж президент-демократ Джо Байден зможе підписати його. З приводу цього законопроекту точаться запеклі суперечки у Палаті представників, де спікер-республіканець Майк Джонсон дорікнув його авторам через відсутність у ньому бажаних для консерваторів положень, які мають зупинити рекордний потік мігрантів через кордон США із Мексикою – Reuters

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Президент США Джо Байден заявив, що мирні палестинці, «запаковані» (за його висловом) в районі Рафаху у секторі Газа, «незахищені та вразливі», тому їхня безпека має бути забезпечена. За його словами, Ізраїль повинен докласти «переконливих» зусиль, аби захистити понад мільйон палестинців, які перебувають у цьому південному місті сектора Газа. Останніми днями ізраїльська авіація завдавала потужних ударів по Рафаху, повідомляється про кількох постраждалих – BBC

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Очікується, що французькі ультраправі здобудуть найвищий результат на майбутніх виборах до Європейського парламенту, про це свідчать дані нещодавнього опитування. Згідно з опитуванням консалтингової компанії Portland, ультраправа партія «Національне об’єднання», очолювана депутатом Європарламенту Джорданом Барделла, який завершує свою каденцію, може набрати 33 % голосів, тоді як ультраправа партія Reconquête може отримати 6 %. Про це повідомило POLITICO. Подібна тенденція спостерігається також і в Італії, Нідерландах, Німеччині та Польщі, де високі результати під час опитувань демонструють праві та ультраправі партії. Очікується, що ультраправі досягнуть значних успіхів всюди, крім Польщі, де ліберальна «Громадянська платформа» прем’єр-міністра Дональда Туска, за прогнозами, отримає 35 % голосів. У Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD), за прогнозами, здобуде 17 % голосів, порівняно з 11 % на виборах до Європарламенту 2019 року – Politico

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13 лютого Росія другий день поспіль завдавала ударів безпілотниками по об’єктах енергетичної інфраструктури на Дніпропетровщині, повідомив у Telegram очільник Дніпропетровській ОДА Сергій Лисак. Над Дніпром наші захисники збили 10 безпілотників», – написав Лисак у Telegram. – Але було кілька влучань по енергетичних об’єктах міста, виникла пожежа». Він повідомив, що робітники вже відновили електропостачання Павлограда, розташованого на схід від Дніпра. А речники української ППО заявили, що були збиті 16 із 23 безпілотників, запущених Росією 13 лютого по Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях – Радіо Свобода

Колишній прем'єр-міністр Таїланду, мільярдер Таксін Чинават отримав умовно-дострокове звільнення після шести місяців перебування у в'язниці. Про це повідомив у вівторок чинний прем'єр-міністр Таїланду, підкресливши значні заслуги Чинавата перед країною. Чинават, впливовий політичний діяч і, мабуть, найвідоміший із прем’єр-міністрів Таїланду, вирішив повернутися на батьківщину після тото, як 15 років прожив у вигнанні за кордоном, намагаючись уникнути в’язниці за конфлікт інтересів – Reuters

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Італійська поліція затримала за допомогою дрона й допитала репортерів Радіо «Свобода», які намагалися пробратися на борт суперяхти вартістю 700 мільйонів доларів, яка, як вважають, належить президенту Росії Володимиру Путіну. 140-метрова розкішна яхта «Шехерезада» була заарештована в Італії у травні 2022 року через санкцій, які Євросоюз наклав на очільника кремля через вторгнення в РФ в Україну. Справа щодо конфіскації суперяхти очікує на розгляд у федеральному суді США, і журналісти-розслідувачі стверджують, що реальним власником судна є Путін, який ховається за підставним власником. Едуард Худайнатов, колишній генеральний директор російського енергетичного гіганта «Роснефть», заявив, що він є власником «Шехерезади» та двох інших конфіскованих суперяхт, які пов’язують з російськими олігархами.

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Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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