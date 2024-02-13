Росія готується до військової конфронтації з Заходом протягом наступного десятиліття, проте її може стримати нарощування збройних сил у відповідь, передає Reuters із посиланням на службу зовнішньої розвідки Естонії.

За інформацією видання, все більше західних офіційних осіб попереджають про військову загрозу з боку Росії для країн уздовж східного флангу НАТО. Відтак Європа має провести переозброєння для підготовки до оборонних дій.



Очільник естонської розвідувальної служби Каупо Росін зазначив, що така оцінка базується на планах Кремля подвоїти кількість сил, розміщених вздовж кордону з країнами-членами НАТО - Фінляндією, Естонією, Литвою та Латвією.



«Росія обрала шлях довгострокової конфронтації... і Кремль, ймовірно, передбачає можливий конфлікт із НАТО протягом наступного десятиліття або близько того. Якщо ми не будемо готові, ймовірність військового нападу Росії буде набагато вищою, ніж без будь-якої підготовки», — сказав Каупо Росін.



Крім того, він додав, що російський прорив в Україні малоймовірний до березневих виборів президента РФ, тому що це вимагатиме мобілізації значно більшої кількості військ, ніж Росія має наразі.

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Очільник естонської розвідки зауважив, що без підтримки Заходу Україні буде важко змінити ситуацію на полі бою, оскільки Росія має перевагу в забезпеченні своїх військ боєприпасами.



Раніше ми писали про те, що колишній президент США Дональд Трамп «заохочуватиме» Росію атакувати будь-кого з союзників по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань.