Компанія Google має намір виділити 25 мільйонів євро, щоб допомогти людям у Європі навчитися використовувати штучний інтелект (ШІ), повідомляє Reuters.

Технологічний гігант заявив про відкриття програми для соціальних підприємств і некомерційних організацій, які можуть допомогти охопити тих, кому це навчання буде найбільш корисним.

Крім того, Google проведе серію тренінгів для підтримки компаній, які використовують штучний інтелект. Зокрема, розширить переклад безкоштовних онлайн-курсів на 18 мов.

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«Дослідження засвідчують, що переваги штучного інтелекту можуть посилити нерівність — особливо з точки зору економічної безпеки та зайнятості. Ця нова програма допоможе людям в усій Європі розвивати свої знання, навички та впевненість (щодо використання) ШІ, гарантуючи, що ніхто не залишиться "за бортом"», — заявив виконавчий директор Center for Public Impact Едріан Браун.



Варто нагадати, що компанія Meta планує позначати всі зображення на своїх платформах соціальних мереж, які були створені за допомогою ШІ.

Раніше ми писали про те, що росіяни блокують сервіси Google на ТОТ України.