Збройні сили України офіційно підтвердили знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у взаємодії з силами Головного управління розвідки.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков", - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Генштаб уточнив, що у момент ураження корабель перебував в територіальних водах України поблизу Алупки.

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Kyiv Post з посиланням на джерела вказував, що спецоперацію здійнили із застосуванням українських морських дронів MAGURA. ГУР також офіційно підтвердило цю інформацію.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України... Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - сказано у повідомленні.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Розвідники розповіли, що російський корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

"Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому", - додали у ГУР.

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Розвідники уточнили, що пошуково-рятувальна операція росіян успіху не мала.

Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проекту 775 - одне із найновіших російських суден, яке могло вміщати 87 членів екіпажу на борту.

За даними ГУР, це корабель росіяни використовували під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

"Цезар Куніков" уже підбивали у Бердянську наприкінці березня 2022 року. Генеральний штаб ЗСУ тоді повідомив, що в Азовській операційній зоні в ході нанесення удару по зайнятому росіянами порту Бердянськ знищено великий десантний корабель "Саратов".

Великі десантні кораблі "Цезарь Куников" та "Новочеркаськ" тоді отримали пошкодження і довгий час не могли виконувати бойові завдання.