В Україні в День святого Валентина 700 пар планують взяти шлюб, пише Укрінформ із посиланням на інформацію Міністерства юстиції України.

«Сьогодні серця 700 пар битимуться в унісон. Попри війну, молодята вирішили офіційно поєднати свої долі у День всіх закоханих», - йдеться у повідомленні відомства на Фейсбуці.

Зазначається, що серед лідерів за кількістю поданих заяв на реєстрацію шлюбу цього дня м. Київ, де планують одружитися 111 пар, Дніпропетровська область – 70 пар, Одеська область – 64, Львівська область – 44, Київська область – 42, Вінницька область – 32.

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Також у міністерстві повідомили, що в січні 2024 року в Україні вже одружилися 9 326 пар.

Мін’юст також вирішив нагадати, що воєнний стан, який діє в Україні, є підставою для скорочення терміну між поданням заяви та реєстрацією шлюбу до 1 дня.

Варто також зазначити, що в 2023 році в Україні одружилися понад 186 тисяч пар, а розлучилися — понад 24 тисячі.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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