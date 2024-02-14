Telegram-канал "Кримський вітер" написав, що біля берегів окупованого Криму вранці було чутно вибухи і видно дим у морі.

Міноборони Росії повідомляло, що вночі 14 лютого сили протиповітряної оборони нібито збили шість дронів в акваторії Чорного моря.

У результаті атаки російський корабель затонув, сказало джерело, проте відмовилось уточнити, яку кількість дронів використали під час операції.

Співрозмовник зауважив, що під час операції розвідка застосувала українські морські дрони, а саме MAGURA V5.

Про це Kyiv Post повідомило джерело в ГУР.

"Кримський вітер" писав, що в районі Симеїзу та Алупки над морем літають щонайменше два російські гелікоптери Мі-8.

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Більше по темі

Зазначалося, що в морі була помітна активність одразу кількох кораблів, а поряд з ними було видно підводний човен. Найгучніші вибухи очевидці чули біля Симеїзу та селища Кацівелі.

Крім того, жителі півдня Криму помітили біля селища Форос російський гелікоптер Ка-27, призначений для пошуково-рятувальних операцій.

Цей корабель уже підбивали в Бердянську наприкінці березня 2022 року. Генеральний штаб ЗСУ тоді повідомив, що в Азовській операційній зоні в ході завдання удару по зайнятому росіянами порту Бердянська знищено великий десантний корабель "Саратов".

Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" тоді отримали пошкодження і довгий час не могли виконувати бойові завдання.

Дрон MAGURA V5 - морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus - MAGURA) - розробили в Україні. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління.

Цей дрон може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.

Advertisement

Гідродинамічний корпус і витончений профіль дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневреністю.

"Безпілотне управління V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в складних умовах", - заявляли розробники на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair.

Його довжина становить 5,5 метра, ширина - 1,5 метра. Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузлів, а максимальна - 42 вузлів. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.

Безпілотник оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.

Advertisement

Оновлено. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського корабля.

"Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах поблизу Алупки", - йдеться у повідомленні.