Дрони Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі біля берегів Криму вранці 14 лютого.
Про це Kyiv Post повідомило джерело в ГУР.
Співрозмовник зауважив, що під час операції розвідка застосувала українські морські дрони, а саме MAGURA V5.
У результаті атаки російський корабель затонув, сказало джерело, проте відмовилось уточнити, яку кількість дронів використали під час операції.
Міноборони Росії повідомляло, що вночі 14 лютого сили протиповітряної оборони нібито збили шість дронів в акваторії Чорного моря.
Telegram-канал "Кримський вітер" написав, що біля берегів окупованого Криму вранці було чутно вибухи і видно дим у морі.
Зазначалося, що в морі була помітна активність одразу кількох кораблів, а поряд з ними було видно підводний човен. Найгучніші вибухи очевидці чули біля Симеїзу та селища Кацівелі.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
"Кримський вітер" писав, що в районі Симеїзу та Алупки над морем літають щонайменше два російські гелікоптери Мі-8.
Крім того, жителі півдня Криму помітили біля селища Форос російський гелікоптер Ка-27, призначений для пошуково-рятувальних операцій.
Цей корабель уже підбивали в Бердянську наприкінці березня 2022 року. Генеральний штаб ЗСУ тоді повідомив, що в Азовській операційній зоні в ході завдання удару по зайнятому росіянами порту Бердянська знищено великий десантний корабель "Саратов".
Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" і "Новочеркаськ" тоді отримали пошкодження і довгий час не могли виконувати бойові завдання.
Дрон MAGURA V5 - морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus - MAGURA) - розробили в Україні. Він є багатоцільовим безпілотним надводним кораблем нового покоління.
Цей дрон може виконувати різні операції, зокрема, спостереження, розвідку, патрулювання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та бойові місії.
Гідродинамічний корпус і витончений профіль дозволяють йому пересуватися приховано з чудовою маневреністю.
"Безпілотне управління V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в складних умовах", - заявляли розробники на міжнародній оборонній виставці International Defence Industry Fair.
Його довжина становить 5,5 метра, ширина - 1,5 метра. Крейсерська швидкість заявлена на рівні 22 вузлів, а максимальна - 42 вузлів. Дальність пересування морського дрона становить приблизно 833 км.
Безпілотник оснащений mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковим зв'язком.
Оновлено. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського корабля.
"Збройні сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував у територіальних водах поблизу Алупки", - йдеться у повідомленні.
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