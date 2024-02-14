Загальний огляд:

"Росіяни знову готують великий наступ", — попереджають у Брюсселі

Кримський чиновник опинився під слідством за сприяння Росії у виробництві ударних безпілотників

Лідер республіканців у нижній палаті Конгресу США не призначатиме голосування щодо України за вказівкою Трампа

На Куп'янському фронті наступають як московські, так і київські війська

Кремлівські війська захоплюють все більшу територію в Запорізькій області

Після повернення з Києва чільний дипломат ЄС побоюється, що росіяни незабаром посилять наступ

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель попередив у своєму блозі у вівторок, що Кремль може посилити свій наступ в Україні після президентських виборів у Росії в березні.

"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських виборів у березні, — написав він невдовзі після свого візиту до Києва. – Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість".

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"Паралельно з битвою за українську територію точиться друга битва — битва наративів, – написав він. – Ми повинні рішуче протистояти російському наративу про те, що ця війна — це війна "Заходу проти решти". Це війна на захист суверенітету й територіальної цілісності кожної країни, і це війна на захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй".

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Колаборант у Севастополі допомагав виробляти безпілотники для російської армії

Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру Роману Хитущенку, так званому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційній адміністрації Криму, у співпраці з російськими окупаційними військами шляхом надання допомоги Росії у створенні військових безпілотних літальних апаратів.

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За даними СБУ, Хитущенко очолював робочу групу, яка в Севастополі нарощувала місцеве виробництво ударних і розвідувальних безпілотників для використання на південному фронті.