Загальний огляд:
- "Росіяни знову готують великий наступ", — попереджають у Брюсселі
- Кримський чиновник опинився під слідством за сприяння Росії у виробництві ударних безпілотників
- Лідер республіканців у нижній палаті Конгресу США не призначатиме голосування щодо України за вказівкою Трампа
- На Куп'янському фронті наступають як московські, так і київські війська
- Кремлівські війська захоплюють все більшу територію в Запорізькій області
Після повернення з Києва чільний дипломат ЄС побоюється, що росіяни незабаром посилять наступ
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель попередив у своєму блозі у вівторок, що Кремль може посилити свій наступ в Україні після президентських виборів у Росії в березні.
"Ще один великий російський наступ може розпочатися через кілька місяців після російських виборів у березні, — написав він невдовзі після свого візиту до Києва. – Однак я переконався, що український народ залишається сповненим рішучості продовжувати боротьбу, і я бачив його винахідливість і стійкість".
"Паралельно з битвою за українську територію точиться друга битва — битва наративів, – написав він. – Ми повинні рішуче протистояти російському наративу про те, що ця війна — це війна "Заходу проти решти". Це війна на захист суверенітету й територіальної цілісності кожної країни, і це війна на захист принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй".
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Колаборант у Севастополі допомагав виробляти безпілотники для російської армії
Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру Роману Хитущенку, так званому заступнику міністра економічного розвитку в окупаційній адміністрації Криму, у співпраці з російськими окупаційними військами шляхом надання допомоги Росії у створенні військових безпілотних літальних апаратів.
За даними СБУ, Хитущенко очолював робочу групу, яка в Севастополі нарощувала місцеве виробництво ударних і розвідувальних безпілотників для використання на південному фронті.
Спікер Палати представників Конгресу США заявив, що не допустить голосування щодо допомоги Україні
Лідер республіканської більшості в Палаті представників Конгресу США заявив у вівторок, що не має наміру виносити на розгляд нижньої палати ухвалений Сенатом законопроєкт про допомогу Україні.
Раніше у вівторок Сенат 70 голосами схвалив законопроєкт про національну безпеку, який передбачає виділення Україні понад 60 мільярдів доларів допомоги. "Проти" проголосували 29 сенаторів.
На запитання журналістів, чи має він намір виносити цей законопроєкт на голосування, спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) відповів: "Я, звичайно, ні", повторюючи логіку, що будь-якому голосуванню про іноземну допомогу повинна передувати імміграційна реформа.
Колишній президент Дональд Трамп дав зрозуміти своїм вірним правим прихильникам у Палаті представників, зокрема Джонсону, що імміграційну реформу не можна ухвалювати, щоб вона залишалася відкритим, невирішеним питанням до президентських виборів у листопаді як один із важелів у передвиборчій кампанії Трампа.
Хоча спікер має право призначати або не призначати голосування за законопроєкти, які виходять з комітетів нижньої палати, існують механізми, які дозволяють обійти це право, якщо члени його партії вирішать вдатися до таких незвичних заходів. Це може навіть призвести до голосування за усунення спікера з посади, як це сталося з його попередником.
Оперативна ситуація в Харківській та Донецькій областях
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, посилаючись на військових блогерів, що російські та українські війська нещодавно досягли підтверджених успіхів уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.
Геолокаційні кадри, опубліковані на початку цього тижня, підтверджують незначне просування російських військ на північний захід від району Синьківка — озеро Лиман (на північний схід від Куп'янська), а також на два кілометри східніше Тернів (на захід від Кремінної).
Інші перевірені знімки показують, що ЗСУ "відновили деякі тактичні позиції" приблизно за три кілометри на схід від Ямполівки (на захід від Кремінної), повідомляє ISW.
Як українські, так і російські джерела повідомляють про бої на північний схід від Куп'янська біля Іванівки, Синьківки та озера Лиман; на південний схід від Куп'янська біля Табаївки і Тимківки; на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки; на південь від Кремінної біля Білогорівки.
Оперативна ситуація в Запорізькій області
У вівторок ISW повідомив, що російські війська нещодавно просунулись на заході Запорізької області. Геолокаційні кадри підтверджують, що російські війська нещодавно просунулись на захід від Роботиного.
Як російські, так і українські джерела повідомили, що бої точаться на північний схід від Роботиного біля Малої Токмачки і Новопроківки, на схід від Роботиного біля Вербового і на південь від Роботиного біля Новопрокопівки.
Robotyne, AFU 65th Mechanized BDE.— imi (m) (@moklasen) February 12, 2024
At night, RU assaulted with mech. infantry on multiple vectors.
(1) 0:00-3:34 AFU repelling mech assault at 47.4445462,35.8167403 taking several POWs
(2) 3:35-6:23 AFU repelling the assault at 47.4505481,35.8132542, capturing several POWs… pic.twitter.com/gzAIeiSwxu
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