Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський дав інтерв‘ю німецькому телеканалу ZDF, яке було записане за кілька днів до його призначення на нову посаду. Kyiv Post зібрав для своїх читачів пʼять головних меседжів.

РФ наступає по всій лінії фронту, Україна перейшла до оборони

"Ситуацію на даний час можна оцінити як складну. Противник зараз фактично наступає на всій лінії фронту. Ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції", - констатував Сирський.

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Він уточнив, що мета оборонної операції - виснажити сили противника та завдати йому максимальних втрат.

За словами головкома ЗСУ, на фронті відбуваються щоденні наступальні дії російських сил. При цьому особливо напружені бої йдуть на Купʼянському напрямку, адже противник поставив собі за мету будь-якою ціною захопити Купʼянськ.

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"Щоденно, зранку до глибокої ночі (противник) штурмує наші позиції", - сказав він, уточнивши, що фактично російські війська розпочали великий наступ 3 жовтня 2023 року.

"Ми не можемо залишити нашу територію під чоботом окупанта"

Таку думку головком ЗСУ висловив, відповідаючи на запитання журналістки, чи є ще сили в України продовжувати війну.

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"Коли ця відкрита агресія розпочалася, у мене було таке відчуття, що я йду в якусь безодню, яка не має чітких обмежень у часі, але мені було ясно, що це буде довго і тяжко", - сказав Сирський.

Він наголосив, що Україна повинна закінчити війну виходом на свої кордони, додавши: "Інші варіанти не розглядаються, бо іншого виходу у нас просто немає".

За словами Сирського, все суспільство має згуртуватися навколо загальної справи перемоги.

"Треба напружитися усім. Немає ззовні допомоги, треба налагодити виробництво в Україні", - сказав він.

Головком ЗСУ зауважив, що цей процес уже запущений і треба нарощувати обсяги виробництва.

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"Ми повинні в першу чергу розраховувати на власні сили, не тільки на партнерів", - сказав він.

Життя солдата - головна цінність

Сирський запевнив, що головною цінністю для України є життя її захисників.

"Головна роль належить нашому солдату, офіцеру, які виконують безпосередньо задачі на полі бою. Вони здобувають цю перемогу, від них залежить, що в нас буде відбуватися сьогодні-завтра", - сказав головком ЗСУ.

Він зауважив, що краще відступити з якоїсь позиції, аніж пожертвувати всім особовим складом.

"Ми не можемо дозволити собі такого ставлення, як роблять російські начальники, де вони проводять практику мʼясних штурмів", - наголосив Сирський.

За його даними, втрати росіян, особливо в загиблих, у війні в 7-8 разів переважають українські втрати.

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Війна переходить у нову стадію

“Ми зараз спостерігаємо, як роль дронів… кожного дня збільшується, бо збільшується кількість їх використання з обох сторін”, - сказав Сирський.

За його словами, дрони переміщуються постійно, фактично по всій смузі бойових дій. Сирський зауважив, що ця війна значно підвищує значення технологічного прогресу в Збройних силах і в самому процесі збройної боротьби.

“Ми вже бачимо використання наземних роботизованих платформ, модулів, які керуються дистанційно, що знову ж таки дає можливість зберегти життя наших військовослужбовців… Тобто війна переходить у нову стадію”, – сказав головком ЗСУ.

Зброї від Заходу недостатньо

У розмові з Сирським інтервʼюерка зауважила: “Ви отримали від Заходу таку зброю, яка вам допомагає. Можливо, ви не отримали, що вам потрібно? Як ви бачите це?”.

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Головком ЗСУ своєю чергою наголосив, що такої війни не було з часів Другої світової, адже два роки ведуться жорсткі бойові дії з “розмахом від півдня до півночі”.

“Коли йде війна таких розмірів... звичайно, цієї зброї недостатньо, її не вистачає. І та зброя, що використовується, має фізичний термін використання“, - сказав він.

За словами Сирського, ця війна не тільки людей, а й економік.

“І тут економіка колективного Заходу повинна нам допомагати, бо ми використовуємо найцінніше, що є, – наших людей. Це цвіт нашої нації”, – додав він.

Наприкінці інтервʼю, відповідаючи на запитання журналістки про можливі строки завершення війни, Сирський зауважив, що "все залежить від рівня підтримки і ефективності наших дій".

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"Стійкості і сили духу в нас вистачає. Нам не вистачає підтримки, боєприпасів і техніки", - сказав він.