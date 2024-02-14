Палата представників американського Конгресу з незначною перевагою проголосувала за імпічмент міністрові внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу. Він став першим членом американського уряду, якому можуть оголосити імпічмент за останні майже 150 років. Більшість республіканців вважають, що саме Майоркас відповідальний за те, що безпрецедентно велика кількість мігрантів наразі скупчились на американо-мексиканському кордоні, намагаючись потрапити до Сполучених Штатів. Подання на імпічмент тепер буде спрямоване до Сенату, де більшість мають демократи і де воно, швидше за все, буде відхилене – BBC

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Серед населення Рафаху шириться паніка – зневірені палестинці вирішують, чи втікати їм із останнього їхнього притулку в Газі, оскільки Ізраїль розробляє плани наземного наступу, який, за словами представника ООН, відповідального за надання гуманітарної допомоги мешканцям Гази, може призвести до «різанини». Зараз усе більше країн і міжнародних організацій намагаються переконати Ізраїль зупинити запланований наступ, а прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар звинуватив ізраїльтян у тому, що вони «осліпили від люті». У вівторок уряд Південної Африки звернувся до Міжнародного суду з «терміновою вимогою» визначити, чи зобов’язаний суд через військові дії армії Ізраїлю на півдні Гази «використовувати свої повноваження для запобігання подальшому неминучому порушенню прав палестинців у Газі» – CNN

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Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін відповів «ймовірно» на запитання журналіста Sky News Ялди Хакіма, чи використовує Росія іранські безпілотники в Україні. Однак він заперечив припущення, що Кремль у відчаї звернувся до Північної Кореї з проханням надати армії РФ боєприпаси та інше озброєння. В одному з найабсурдніших своїх тверджень із записаного у вівторок увечері інтерв’ю Келін сказав, що якби українські військові швидше припинили б опір у Маріуполі, Росії не довелося б так сильно бомбити приморське місто. Облога Маріуполя почалася 24 лютого 2022 року і тривала до 20 травня. Під час облоги міста російською армією представники Червоного Хреста описували ситуацію в Маріуполі як «апокаліптичну», а українська влада звинуватила Росію в організації гуманітарної катастрофи в місті. Українські високопосадовці повідомили, що приблизно 25 000 мирних маріупольців були вбиті і щонайменше 95% будівель у місті були вщент зруйновані під час боїв, переважно внаслідок масованих російських бомбардувань.

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Українські військові повідомили про знищення великого російського десантного корабля в Чорному морі, неподалік берегів окупованого Криму. «Збройні сили України спільно з військовою розвідкою (ГУР) знищили великий десантний корабель окупантів «Цезар Куніков», – повідомили в Генштабі ЗСУ 14 лютого. Судно перебувало в морі неподалік кримського міста Алупка, коли його атакували українські морські безпілотники. Про цей інцидент першим повідомила «Українська правда». Росія поки ніяк не прокоментувала заяву України, яка очікує на підтвердження незалежними джерелами – Радіо Свобода

Президент США Джо Байден закликав Палату представників якнайшвидше ухвалити законопроєкт, яким передбачена допомога Україні на більш ніж 60 мільярдів доларів, закликаючи законодавців-республіканців дати нарешті гідну відсіч агресії Володимира Путіна та проголосувати за пакет критично необхідних витрат. Байден закликав до негайного ухвалення законопроєкту в коментарях у Білому домі 13 лютого після того, як спікер Палати представників Майк Джонсон (республіканець від штату Луїзіана) різко розкритикував надання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим країнам на суму 95,3 мільярда доларів, поставивши під сумнів його затвердження через кілька годин після того, як його ухвалив Сенат. «Я закликаю спікера Джонсона винести це на розгляд негайно, негайно», – наголосив Байден, додавши, що це «критично» важливо для України – Радіо Свобода

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НАТО має намір оголосити, що більшість країн-членів альянсу на шляху до досягнення належного показника витрат на оборону, оскільки НАТО має бути готовим до ескалації російської агресії та до можливого обрання Дональда Трампа президентом США. За словами трьох офіційних представників альянсу, НАТО заявить у середу, що 18 із 31 країни-члена НАТО досягнуть 2 %-ї позначки витрат на оборону в розрахунку до ВВП вже цього року, і число таких країн, ймовірно, зростатиме в міру коригування бюджетів. «НАТО очікує, що приблизно дві третини країн-союзниць досягнуть рівня 2 % у 2024 році», – сказав Financial Times офіційний представник альянсу. Витрати НАТО помітно зросли після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, але період перебування Трампа на президентській посаді (2017-21 роки) також ознаменувався значним зростанням оборонних витрат, оскільки президент США постійно дорікав своїм європейським союзникам через те, що вони недостатньо витрачають на спільну оборону. У 2016 році лише п'ять країн досягали показника у 2%. Наразі Польща витрачає на оборону вже 3,9% свого ВВП, випередивши навіть США з їхніми 3,5%. Інші ж країни, зокрема такі як Іспанія, відстають, витрачаючи на оборону трохи більше 1 % ВВП – FT

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Індонезійці в середу проголосували за нового президента, оскільки третя за кількістю населення демократія світу прагне стати глобальною економічної силою через чверть століття після того, як позбулася жорстокої диктатури. Голосування завершилося на індонезійському архіпелазі в середу вдень без помітних порушень. Попередні та неофіційні результати очікуються протягом дня на пунктах швидкого підрахунку голосів, сертифікованих Генеральною виборчою комісією. Остаточні офіційні результати стануть відомі впродовж місяця. Лідер передвиборчих опитувань – міністр оборони Прабово Субіанто – був єдиним кандидатом, якого пов’язували із епохою Сухарто. У той час він командував спецназом і був звинувачений у звірствах та грубому порушенні прав людини, що категорично заперечував – AP

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing. Дивіться оригінал тут.