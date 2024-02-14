“Окупанти планують залучити максимальну кількість українських дітей до навчання у військових вишах рф та навчальних закладах російської системи МВС”, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



На тимчасово окупованих Росією територіях України окупанти проводять активну промоцію вступу українських школярів до вищих навчальних закладів на території РФ.



У повідомленні йдеться, що “МВД РФ направило розпорядження щодо рекрутингу українських одинадцятикласників поліціянтами “районних відділів поліції рф” на ТОТ”.

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Російські окупанти обіцяють стипендію та продовження служби в системі МВС на території Російської Федерації.



Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України. Після виборів Путіна стане гірше.



Зазначимо, що на тимчасово окупованих Росією територіях України фермерам погрожують і змушують їх зареєструватися в російських реєстрах.



Крім того, росіяни хочуть залучити строковиків на ТОТ України до участі в бойових діях.





