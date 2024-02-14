Сьогодні, 14 лютого, президент Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету міністрів, військовими та представниками оборонно-промислового комплексу, присвячену боротьбі з російськими розвідувальними дронами.

Зеленський зазначив, що Орлан або ZALA над лінією фронту — «очі» ворожої артилерії та ударних безпілотників.

«В Україні є рішення, як їх осліпити. Потрібно впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів ураження», — заявив президент.

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Володимир Зеленський доручив створити комплексну систему для об'єднання армії з промисловістю. Він акцентував на тому, що виробники мають чітко знати потреби фронту, а армія — виробничі можливості України.

«Фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що у нас є на полі бою — життя наших воїнів», — додав президент.

Раніше ми писали, що президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити в ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.

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