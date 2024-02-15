Понад 230 тисяч українців захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19 за минулий тиждень, а епідпоріг перевищено в чотирьох областях. Про це пише Укрінформ із посиланням на статистику Міністерства охорони здоровʼя.

"З 5 по 11 лютого в Україні захворіло 232 199 людей, із них 124 690 – діти віком до 17 років. Медичної допомоги потребували 7 259 осіб (3% від усіх захворілих), половина госпіталізованих – 4 331 особа – діти", - цитує агенція повідомення відомства.

Вже встановлено, що через захворюваність на ГРВІ перевищено епідпоріг у чотирьох областях: Житомирській, Хмельницькій, Закарпатській та Чернівецькій.

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В областях, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу, можуть запроваджуватися локальні карантини, тобто посилені протиепідемічні заходи: масковий режим, соціальне дистанціювання, дотримання вимог особистої гігієни й температурного режиму, скасування масових заходів до нормалізації ситуації тощо. Необхідність таких заходів та план посилення на рівні громад чи області розглядають та впроваджують обласні комісії ТЕБ і НС.

Наразі, за даними МОЗ, у 21 регіоні зафіксована циркуляція вірусів грипу типів А та В. За попередній тиждень зареєстровано 7 летальних випадків серед пацієнтів внаслідок ускладнень грипу: 4 випадки в Києві (вік померлих: 65, 68, 75 і 77 років) та по одному випадку у Вінницькій (31 рік) та Львівській (66 років) областях. У Черкаській області від ускладнень грипу померла 30-річна вагітна жінка. Всі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу.

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З 5 по 11 лютого COVID-19 виявили у 2 867 людей, найбільше захворілих – у Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Рівненській та Хмельницькій областях. Госпіталізації потребували 759 захворілих, 111 з яких – діти. По всій країні зареєстровано 20 летальних випадків, померлі не були щеплені проти COVID-19.

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Загалом від початку епідсезону (з 2 жовтня 2023 р. до 11 лютого 2024 р.) в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 932 615 осіб (8% населення країни). 139 696 людей перехворіли на COVID-19: померли 732 людини, з них – 4 дитини віком до 17 років. Летальні випадки через ускладнення грипу почали реєструвати наприкінці грудня, хвороба забрала життя 43 людей.

В Україну доставлено близько 12 тисяч доз вакцини проти грипу для проведення безоплатних щеплень пацієнтів із групи ризику: люди старше 60 років, діти від 6 місяців, вагітні, особи з хронічними захворюваннями, люди з професійної групи ризику, які працюють із населенням та у великих колективах (медпрацівники, вчителі, продавці тощо.).