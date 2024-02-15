Під час візиту до Парижа 16 лютого президент Володимир Зеленський підпише з французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонню угоду про безпекові гарантії для України.

Про це пише агенція Франс-Пресс (AFP) з посиланням на офіційну заяву Єлисейського палацу.

Жодні деталі майбутньої угоди наразі не повідомляються. Втім, ще на початку лютого стало відомо, що Київ та Париж наблизилися до фіналізації такого документу.

Раніше президент Макрон, який мав відвідати Київ цього місяця, анонсував, що угода міститиме надання Україні більш сучасного озброєння, зокрема 40 ракет великої дальності SCALP і кількох сотень бомб.

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Пізніше 16 лютого президент України здійснить візит до Німеччини, де 17 лютого планує виступити на головній сцені Мюнхенської конференції з безпеки, а також взяти участь у низці двосторонніх зустрічей на її полях.

Окрім перемовин із канцлером Олафом Шольцом, за даними Офісу президента, Зеленський у Німеччині планує зустрітися з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністрами Нідерландів і Данії Марком Рютте та Метте Фредеріксен, а також іншими лідерами держав і керівниками великих бізнесів.

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Наразі Берлін і Київ перебувають на фінальній стадії перемовин щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, підтвердив Шольц. Тож, ймовірно, під час візиту Зеленського до Німеччини такий документ також може бути підписаний.

Нагадаємо, в середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Слідом за Британією Канада готова підписати безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

За останніми даними ОПУ, окрім країн "Групи семи", консультації щодо ухвалення двосторонніх безпекових угод з Україною офіційно розпочали Нідерланди, Литва та Румунія, а зацікавленість у таких перемовинах висловлюють іще 15 держав.