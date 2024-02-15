“Внаслідок вогневого ураження російська «Каста-2Е2» виведена з ладу, а обслуга РЛС зазнала втрат”, - повідомляють у ГУР МОУ.

Спецоперацію здійснили спецпризначенці групи "Гуси-9" в районі російсько-українського кордону у вівторок, 13 лютого.

За даними розвідки, до удару українських розвідників російський радіолокаційний комплекс здійснював моніторинг повітряного простору над Харківською та Сумською областями України, а також над Бєлгородською та, ймовірно, Курською та Воронезькою областями РФ.

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«Каста-2Е2» ― рухома трикоординатна РЛС дециметрового діапазону кругового огляду, призначена для:

контролю повітряного простору;

визначення координат;

розпізнавання повітряних цілей.

Ця станція може виявляти об’єкти на гранично малих висотах, визначати їхні трасові характеристики та передавати координати й параметри руху цілі на систему управління ППО. Дальність виявлення - до 150 км.