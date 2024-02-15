Голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу США повідомив у середу, що члени Конгресу отримали доступ до інформації про невказану «серйозну загрозу національній безпеці». Він опублікував дещо розпливчасте попередження, закликавши американських законодавців не перебільшувати серйозність ситуації, а громадськість – зберігати спокій. Конгресмен Майк Тернер, республіканець від Огайо та голова комісії з розвідки Палати представників, нещодавно звернувся до комітету із заявою, в якій закликав президента Байдена розсекретити всю інформацію, пов’язану з цією таємничою загрозою. Він не вказав у заяві жодних конкретних подробиць, але повідомив про те, що комітет «надав усім членам Конгресу інформацію про серйозну загрозу національній безпеці… Я прошу президента Байдена розсекретити всю інформацію, яка стосується цієї загрози, щоб Конгрес, адміністрація і наші союзники могли відкрито обговорити дії, необхідні для відповіді на цю загрозу», – написав Тернер. Один американський високопосадовець сказав CBS News, що дані розвідки стосуються можливих дій Росії в космосі. Чиновник, який не уповноважений обговорювати цю інформацію публічно, розповів про серію здійснених росіянами космічних запусків, відому як програма «Космос». Розвідка встановила, що більшість запущених в рамках програми космічних об'єктів несуть секретні вантажі Міністерства оборони РФ.

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Великий російський десантний корабель «Цезарь Куников» був потоплений біля берегів окупованого Росією Криму, повідомили Збройні сили України. Згідно з даними з місцевих соцімереж, вранці в середу неподалік Алупки пролунали потужні вибухи, і дописувачі соцмереж припустили, що російський десантний корабель зазнав ураження поблизу південнокримського узбережжя. Згодом Головне управління української розвідки оприлюднило відео, на якому видно, як морські безпілотники Magura V5 вражають корабель. Речники Чорноморського флоту РФ не підтвердили факт потоплення «Цезаря Куникова», повідомивши лише про знищення шести українських дронів. У Кремлі також відмовилися коментувати інцидент. Нещодавно було оприлюднене відео, на якому видно наслідки української атаки, верифіковане BBC. «Цезарь Куников» отримав критичні пробоїни лівого борту й почав тонути», – повідомило Головне управління розвідки України в Telegram, додавши, що судно було знищене поблизу кримського прибережного міста Алупка в українських територіальних водах підрозділом ГУР «Група 13» – BBC

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В ніч із середи на четвер росіяни здійснили черговий ракетний обстріл низки українських міст. Зокрема, у Львові були пошкоджені 19 житлових будинків, 2 школи, дитсадок та бізнес-центр, повідомив мер міста Андрій Садовий. У Запоріжжі шестеро мирних мешканців поранені, один у важкому стані. Вважається, що деякі з використаних росіянами цієї ночі ракет були виготовлені у Північній Кореї.

Міжнародні зусилля щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС в середу зазнали невдачі, оскільки Ізраїль, як повідомляється, відкликав своїх переговорників, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху звинуватив ХАМАС у тому, що його представники гальмують ці надважливі перемовини, висуваючи «обманні» вимоги. Заява Нетаньяху прозвучала через кілька годин після того, як місцеві ЗМІ повідомили, що ізраїльський лідер наказав ізраїльській делегації не продовжувати далі переговори в Каїрі, що викликало занепокоєння щодо перспективи цих переговорів, а також різку критику з боку родичів 130 ізраїльських заручників (приблизно чверть з них вважають вже мертвими). Родичі заручників заявили, що рішення Нетаньяху рівнозначне «смертному вироку» для їхніх близьких – AP

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Через майже два роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну родини приблизно 6000 українських військовополонених не мають жодної інформації про їхню долю, що, на думку українських високопосадовців, є частиною свідомої політики росіян, спрямованої на те, аби посіяти розбрат в українському суспільстві. Правозахисники кажуть, що росіяни не допускають їх до таборів, у яких утримуються українські військовополонені. Коли полонених повертають в Україну, вони повертаються вкрай виснажені й розповідають про те, що росіяни морили їх голодом і піддавали тортурам. Хоча відповідно до Женевської конвенції з військовополоненими повинні поводитися гуманно та ставитися до них із повагою. За даними спостерігачів ООН, які опікуються дотриманням прав людини, відсутність контакту українських полонених із зовнішнім світом є абсолютно незвичною практикою навіть під час війни.

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Влада Львівської області стверджує, що першою ліквідувала на своїй території всі пам’ятники радянської доби в ході загальнонаціональних заходів зі знищення символіки, що прославляє правління Кремля. Однак у таких містах, як Одеса, ці символи досі є чимось звичним.

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing. Дивіться оригінал тут.