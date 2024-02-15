Російські адміністрації на тимчасово окупованих територіях України продовжують влаштовувати гастролі "артистів" з РФ для ідеологічної обробки молоді, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У Докучаєві на тимчасово окупованій армією РФ території Донеччини росіяни влаштували “концерт дружби з Якутією”.

Для цього окупаційна адміністрація регіону привезла до міста делегацію з арктичного державного інституту культури з Якутії.

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“Задля звітності перед московськими кураторами окупанти змусили місцеву молодь взяти участь в організації спільного концерту з якутами. Під час заходу лунали типові російські наративи про “один народ” та “визвольну війну””, - наголошують у Центрі нацспротиву.

Крім того, активісти ЦНС отримали списки організаторів таких заходів з окупаційної адміністрації росіян.



Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.



Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України. Після виборів Путіна стане гірше.

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Додамо, окупанти погрожують фермерам і змушують їх зареєструватися в російських реєстрах.

Крім того, росіяни хочуть залучити строковиків на ТОТ України до участі в бойових діях.