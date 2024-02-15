На фото, які циркулюють у соціальних мережах, видно пошкоджену будівлю зі зруйнованими стінами та розбитими вікнами, оприлюднене також відео, ймовірно, зняте перед вибухами, на якому чутні звуки повітряні сирени.

Також в мережі з'явилось відео моменту вибуху в торговому центрі.

Міністерство оборони Росії заявило, що під час цього інциденту було збито 14 ракет, які Україна запустила з реактивної системи залпового вогню РМ-70 «Вампір».

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За словами губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, влада намагається «уточнити інформацію про наслідки на місці».

Гладков повідомив, що за попередніми даними є 5 загиблих і 18 поранених.

«За попередніми даними, в Бєлгороді загинули 5 осіб, в тому числі одна дитина, ще 18 людей отримали поранення, 5 з яких діти. Бригади швидкої допомоги транспортують постраждалих до медичних закладів. Вся необхідна допомога надається», – зазначив Гладков у повідомленні в Telegram.

Більше по темі У команді Навального підтвердили смерть політика За словами речниці політика, його тіло забрали слідчі для проведення «дослідження».

Російська новинна платформа Mash повідомила про 6 загиблих і ще 10 поранених, а місцевий Telegram-канал 112 повідомив про 3 загиблих і ще 3 поранених.

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Однак невідомо, чи ці цифри стосуються лише постраждалих від вибуху в торговому центрі, чи вони включають також і жертв з інших місць влучань.

Україна ніяк не прокоментувала ймовірну атаку на момент написання цієї статті.

Бєлгород, розташований всього за 30 кілометрів від українського кордону, вже не раз відчував на собі наслідки війни, оскільки військові дії з Україні встигли перекинутись на територію РФ. Зокрема, у грудні Москва заявляла про десятки загиблих внаслідок української атаки росіян. Втім українська влада поки жодним чином не прокоментувала цю заяву.