Президент Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу у вівторок, 13 лютого.

Зазначається, що Зеленський підписав закон № 3528-IX "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

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Закон набуде чинності через пів року після оприлюднення.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 грудня 2023 року ухвалила Закон "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни".

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Цей проєкт дозволить зберігати заморожені репродуктивні клітини загиблих воїнів протягом трьох років.

22 грудня народні депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови про скасування рішення ВР щодо ухвалення цього закону. Реєстрація документу заблокувала підписання ухваленого законодавчого акту Головою Верховної Ради і Президентом.

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