"Авдіївська оборонна операція продовжується. Наші воїни й надалі нищать армію окупанта та перемелюють ресурси і резерви ворога, які той, не шкодуючи, кидає в бій", - сказав він.

Відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках. Крім того, виділений додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження.

"Запеклі бої точаться в межах міста. Наші війська застосовують усі наявні сили та засоби для стримування ворога", - написав Тарнавський на своїй сторінці в соціальні мережі.

Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що ситуація в Авдіївці станом на кінець доби 15 лютого - "складна, але контрольована".

Співвідношення приблизно один до семи

15 лютого пресофіцер Третьої окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександр Бородін заявив, що наразі співвідношення сил у районі Авдіївки становить один до семи на користь росіян, а сама ситуація в цьому районі - "критична".

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"Співвідношення приблизно один до семи. Це дуже серйозний виклик. Якщо порівнювати з Бахмутом, де ми теж були в обороні під час "Вагнера", то там була суміш між "зеками" та "спецурою", а тут - лінійні механізовані бригади РФ і спеціалісти з ГРУ", - сказав він.

Українські сили перебувають у складному форматі оборони, каже Бородін.

"Деякі підрозділи працюють у нас на 360 градусів, тобто дійсно ситуація важка, і один із елементів – це те, що ворог може на деяких ділянках уражати майже повністю на 360 градусів. Це не говорить, що ми повністю в оточенні на цих ділянках, але це означає, що уражати він може".

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Інститут вивчення війни заявляє, що російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку, що може створити умови, які змусять Сили оборони залишити свої позиції в населеному пункті.

Геолокаційні кадри вказують на те, що росіяни захопили українську укріплену позицію на південь від Авдіївки, яка тривалий час була російською субтактичною ціллю, а російські військові блогери заявляли, що російські війська фактично взяли в кільце прилеглі до Авдіївки позиції на південь від неї.

"Робимо максимум, щоб зберегти якомога більше українських життів" - Зеленський

"Доповідь Головкома Олександра Сирського і міністра оборони Рустема Умєрова. Ситуація на фронті - Авдіївка, схід загалом. Робимо максимум, щоб у наших воїнів і управлінської, і технологічної можливості було достатньо, щоб зберегти якомога більше українських життів", — сказав Президент у вечірньому зверненні у четвер, 15 лютого.

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Авдіївка - перше критичне випробовування для Сирського, що має вирішити, як і коли визнавати поразку та відступати

Вчора, 15 лютого, видання The Washington Post повідомило, що Сили оборони України почали частково відступати з Авдіївки в четвер. А повний вихід із міста — питання часу.

"Авдіївка потенційно є першим критичним випробуванням для нового головнокомандувача України генерал-полковника Олександра Сирського, якого минулого тижня призначив президент Володимир Зеленський і який має вирішити, як і коли визнавати поразку та відступати", - пише видання.

У Білому домі наголосили, що місто може перейти під контроль Росії значною мірою через брак артилерійських боєприпасів у ЗСУ та відсутність фінансової допомоги з боку США.