На території РФ продовжують готувати найманців-іноземців для бойових дій на території України, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
“Росіяни обіцяють їм зарплата від 2000 до 4000 доларів, проте фактично сплачують кілька сотень доларів забезпечення. Російські спецслужби активно вербують громадян Сирії, Непалу, Афганістану, Індії, Конго, Єгипту та країни середньої Азії”, - зазначили у Центрі нацспротиву.
Відомо, що частіше за все росіяни використовують іноземних найманців для штурму українських позиції.
Крім того, на тимчасово окупованих територіях України окупанти влаштовують "концерти дружби" до яких залучають студентів з Якутії.
Також на тимчасово окупованих територіях України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.
Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України.
Після виборів Путіна стане гірше.Додамо, окупанти погрожують фермерам і змушують їх зареєструватися в російських реєстрах.
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