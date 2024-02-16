Загальний огляд:

Слідчі з’ясували, що Алєксандр Смірнов брехав, коли стверджував, що Хантер Байден вимагав хабарів

На зустрічах у Парижі та Берліні Зеленський підпише безпекові угоди

Надходять повідомлення про те, що Авдіївку “добиватимуть” елітні підрозділи російської армії

На Донеччині від російських обстрілів знову гинуть цивільні

Московські війська продовжують просуватися на Бахмутському напрямку

Зеленський підпише безпекові угоди з Францією та Німеччиною

У п’ятницю президент Володимир Зеленський має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом і підписати з ними двосторонні безпекові угоди.

Як ідеться в заяві німецького уряду, в Берліні Зеленський і Шольц підпишуть угоду, яка включатиме “довгострокові зобов’язання і підтримку”.

Увечері в п’ятницю президент України поїде до Парижа, де підпише безпекову угоду, яка мала бути підписана раніше в Києві, але тоді візит французького президента був скасований з міркувань безпеки.

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“Ця угода закріплює зобов’язання [Франції], які були оголошені у форматі G7 на полях саміту НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року”, заявив Єлисейський палац.

(Але лякає той факт, що зараз циркулює створений за допомогою штучного інтелекту відеорепортаж про те, що українські оперативники нібито планували вбити Макрона в Києві, а потім звинуватити в його вбивстві Росію. Ще більше лякає те, що дуже багато користувачів соціальних мереж купилися на це відео й перепостили його).

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

На зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, яка відбулася цього тижня, міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес пообіцяла, що Мадрид “терміново” відправить Києву нову партію бронетранспортерів M113.

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Роблес також оголосила про відправку “різних засобів ППО і техніки для протиповітряних і морських операцій”. Деталі вона не уточнила.

Американські слідчі викрили брехню колишнього інформатора, який викликав скандал навколо сина президента США

Колишнього інформатора ФБР Алєксандра Смірнова викликали до федерального суду штату Каліфорнія. Його судитимуть за неправдиву інформацію про те, що син президента Джо Байдена Хантер нібито вимагав два платежі по 5 мільйонів доларів як хабар за те, щоб українська влада не розслідувала діяльність енергетичної компанії Burisma, членом правління якої він був.

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Смірнова заарештували в середу на виході з літака в аеропорту Лас Вегаса, куди він прибув міжнародним рейсом. Призначений Трампом адвокат, який займався справою Хантера Байдена, з’ясував, що Смірнов сфабрикував весь цей скандал із “хабарем”.

Сенатор Чарльз Ґресслі (республіканець від штату Айова), який першим розголосив неперевірену інформацію, всіляко вихваляв “таких героїв-інформаторів”.

“Я вимагав і вимагаю від Департаменту юстиції і ФБР надати всі деталі цієї дуже важливої справи, відкритої на основі інформації від надійного інформатора ФБР, яка вказує на участь тодішнього віце-президента Байдена в хабарницькій схемі”, – говорив тоді сенатор.

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Якщо суд визнає Смірнова винним, його посадять до федеральної тюрми на строк до 25 років.

Попри рекордні втрати росіян, ситуація в Авдіївці стала “критичною”

Командир підрозділу "Terra" 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів в інтерв’ю Українській правді, що росіяни “стягнули в Авдіївку елітні війська та зосередили дуже значну кількість піхоти”.

“Маємо інформацію, що проти нас стоїть 7 ворожих бригад. Скажу так, це більше, ніж з нашого боку. Ми поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день.

Але поки що святкувати і радіти особливо нічому, тому що ворог надскладний, він закинув сюди свої елітні підрозділи. Це можна порівняти з тим періодом, коли під Бахмутом ще були "вагнерівці" до того, поки ми їх звідти не вибили, але мабуть навіть складніше”, – сказав Волохов.

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У своєму вечірньому зверненні президент Зеленський сказав: “Робимо максимум, аби в наших воїнів і управлінської, і технологічної змоги було достатньо, щоб зберегти якнайбільше українських життів”.

Як повідомляла агенція Франс-Пресс (AFP), пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ підтвердила, що бригада “була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки”, і що ворог стягнув туди величезну кількість живої сили. 3-я штурмова бригада назвала ситуацію в місті “надзвичайно критичною”, “загрозливою” і “нестабільною.”

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Як повідомив Інститут вивчення війни (ISW), підтверджені фото- і відеоматеріали, опубліковані в четвер, “вказують на те, що російські сили захопили українську укріплену позицію південніше Авдіївки, яка довго була їхньою оперативно-тактичною ціллю, а російські військові блогери стверджують, що російські сили фактично оточили українські позиції південніше Авдіївки”.

На Донеччині від російських обстрілі знову загинули цивільні

У другій половині дня в четвер російські ракети вбили стареньку й поранили двох чоловіків у селі Зоря Донецької області. Місцева влада повідомила в соцмережах, що загиблій було 83 роки, а пораненим чоловікам – 41 і 71 рік. Вщент зруйновані вісім приватних будинків і один багатоквартирний, а також школа.

Агенція Reuters повідомила, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році мешканці Зорі виїхали, але після того, як село було звільнене, сільський голова закликав їх повернутися й відбудувати його.

Оперативна ситуація на Бахмутському напрямку

За повідомленням ISW, підкріпленим геолокаційними кадрами, в четвер російські війська також “незначно” просунулися в районі Бахмута.

ISW цитує пов’язаних із Кремлем блогерів, які повідомили в четвер, що підрозділи 11-ї гвардійської десантно-штурмової бригади вийшли на околиці Іванівського (на захід від Бахмута), і що тривали бої біля Веселого (на північний схід від Бахмута), біля Богданівки та Іванівського (на захід від Бахмута) і біля Кліщіївки, Андріївки і Південного (на південний захід від Бахмута).