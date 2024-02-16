Колишній депутат Генеральних штатів Королівства Нідерланди Шурд Шурдсма отримав від України орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

Нагороду йому вручив посол України в Королівстві Нідерланди Олександр Карасевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під час церемонії в посольстві України Карасевич підкреслив незмінну відданість Шурдсми справі захисту спільних європейських цінностей та розвитку українсько-нідерландського співробітництва.

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Шурд Вімер Шурдсма - член Палати представників Нідерландів (2012 – 2023 рр.) - був одним із лідерів у прийнятті ключових рішень та резолюцій парламентом Нідерландів на підтримку України та засудження російської агресії проти України.

“Окремо слід відзначити резолюції про підтримку створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України та можливість його розміщення у Гаазі від 19 жовтня 2022 року, про визнання РФ державою-спонсором тероризму від 24 листопада 2022 року, про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу від 6 липня 2023 року”,- сказав Укрінформу Карасевич.

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Шурдсма також був одним із найбільших прихильників надання Україні всебічної військової підтримки після повномасштабного вторгнення Росії. Наприклад, він від самого початку виступав за надання Україні винищувачів F-16.

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У коментарі NOS Шурдсма назвав українську нагороду "великою честю" та зауважив, що його підтримка України цілком логічна.

“Українські чоловіки та жінки на фронті щодня борються за свою свободу. І також за нашу свободу, бо їхня боротьба проти російської агресії — це також наша боротьба. Тому те, що я робив, насправді очевидно. Якщо ви виступаєте за міжнародне право та права людини, ви просто не можете чинити інакше”, — сказав політик.

Згідно з указом на сайті Президента України, Шурдсма був нагороджений "за вагомий особистий внесок у зміцнення міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України, популяризацію Української держави у світі".