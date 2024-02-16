У російській армії посилюються морально-психологічні конфлікти через великі втрати на окупованій лівобережній частині Херсонської області.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Там ворог не припиняє штурмувати, незважаючи на те, що все ж обмежений у використанні техніки,.. що штурми не мають результатів. На тлі того, що позаминулої бойової доби спромоглися аж на 7 штурмів.., цієї бойової доби в них вистачило сил та ентузіазму тільки на 3», — сказала речниця.

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За її словами, це свідчить про те, що Сили оброни завдали потужних втрат ворогу.

«Зібрати нові штурмові групи було дуже важко, і ми це чуємо по радіоперехопленнях, що відбуваються там морально-психологічні конфлікти на цьому тлі», — зазначила Гуменюк.

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Повідомляється, що російські солдати йдуть на штурми без бронетехніки, що суперечить тактиці ведення подібних боїв: «І вони зазнають відповідних втрат. Отже, розкошують тим ресурсом, який мають – людським».