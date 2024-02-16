У російській армії посилюються морально-психологічні конфлікти через великі втрати на окупованій лівобережній частині Херсонської області.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«Там ворог не припиняє штурмувати, незважаючи на те, що все ж обмежений у використанні техніки,.. що штурми не мають результатів. На тлі того, що позаминулої бойової доби спромоглися аж на 7 штурмів.., цієї бойової доби в них вистачило сил та ентузіазму тільки на 3», — сказала речниця.

Advertisement

За її словами, це свідчить про те, що Сили оброни завдали потужних втрат ворогу.

«Зібрати нові штурмові групи було дуже важко, і ми це чуємо по радіоперехопленнях, що відбуваються там морально-психологічні конфлікти на цьому тлі», — зазначила Гуменюк.

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Більше по темі

Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Повідомляється, що російські солдати йдуть на штурми без бронетехніки, що суперечить тактиці ведення подібних боїв: «І вони зазнають відповідних втрат. Отже, розкошують тим ресурсом, який мають – людським».

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
1 день тому
Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
Київ Пост
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
1 день тому
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Угорщина приєднається до розмінування України
Далі » Заблоковані вже 6 пунктів пропуску: яка ситуація на кордоні з Польщею