Угорський міністр наголосив - розмінування є одним з найбільш важливих завдань, що впливає на повсякденне життя в умовах війни.

«Угорщина - на полях зустрічі на рівні міністрів у Брюсселі - разом з іншими 20 країнами-членами НАТО підписала декларацію про наміри щодо створення Коаліції з протимінної діяльності», - повідомив міністр.

Про це повідомив міністр оборони країни Криштоф Салай-Бобровницький.

Угорщина приєдналася до новоствореної коаліції НАТО з розмінування України.

Цього тижня під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО 20 членів Альянсу домовилися створити Коаліцію з розмінування України. Її очолює Литва.

«Перший важливий крок зроблено, і попереду нас чекає велика робота. Якщо ситуація з підготовкою бійців у сфері розмінування наразі задовільна, то потреба в техніці критична», - сказав литовський міністр оборони Арвідас Анушаускас у Брюсселі.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

У рамках цієї Коаліції Литва пообіцяла передати Україні бронетранспортери та виділити 1,2 млн євро.

Через війну Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Небезпечною залишається третина території нашої держави.