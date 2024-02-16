Станом на зараз у черзі на цьому напрямку стоїть 1730 фур. Вони прямують до України.

Водіїв вантажівок попередили про можливе ускладнення руху як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд.

«За наявною інформацією, яку надали польські прикордонники, сьогодні близько 11:10 на території Польщі, на дорозі перед пунктом пропуску «Корчова» (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску «Краківець», польські аграрії розпочали блокування руху для вантажних транспортних засобів», - йдеться в повідомленні.

Про це повідомили в ДПСУ.

Поляки заблокували вже шостий пункт пропуску на кордоні з Україною - «Корчова-Краківець».

Зранку поляки блокували 5 пунктів пропуску.

Це «Ягодин», «Рава-Руська», «Шегині», «Устилуг» та «Угринів».

У черзі на в'їзд в Україну зібралося 1400 вантажівок. Найбільше - навпроти пунктів «Ягодин» і «Рава-Руська».

Такі дані станом на ранок назвали в Державній прикордонній службі.

«Бачимо, що черга збільшується, а кількість перетину кордону вантажівками залишається досить низькою, особливо на напрямку пункту пропуску «Ягодин», де за минулу добу кордон перетнуло тільки 145 вантажівок в обох напрямках», - сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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За його словами, ще гірша ситуація у пункті пропуску «Шегині». За добу там проїхало лише 45 фур.

Андрій Демченко додав, що водії намагаються об'їхати заблоковані пункти. Через це біля «Краківця» також зібралася черга - 1750 вантажівок.

«Цей напрямок, нагадаю, не блокується, але звісно, що і водії, і перевізники шукають собі напрямки, де вони все ж таки можуть перетнути кордон через що і збільшується черга», - пояснив Демченко.

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Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на польському кордоні є «порушенням принципів солідарності».

У своєму вечірньому зверненні глава держави доручив прем'єру Денису Шмигалю провести переговори з польським колегою Дональдом Туском.

«Українське зерно на асфальті - це не просто кілька драматичних кадрів. Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними», - так глава держави відреагував на пошкодження польськими протестувальниками українських вантажівок, з яких висипали на асфальт зерно.

Володимир Зеленський вважає, що Україна та Польща разом мають вирішити ставлення до імпорту російського зерна та іншого імпорту з РФ на територію країн Європи.

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На думку президента, це потрібно, щоб захистити суспільство, а також українських і польських фермерів.

«Маємо завжди домовлятися поміж собою - українці й поляки, - щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти в нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас», - сказав президент.

Напередодні ми писали про нову фазу блокування експорту зерна з України до Польщі та ЄС, а також аналізували чому саме наше зерно стало «ворогом номер один» для європейців і поляків.