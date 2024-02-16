16 лютого в Україні відзначають день військового журналіста. Його започаткували у 2018 році підписанням міністром оборони відповідного наказу.
Військові журналісти виконують важливу роль у забезпеченні інформації про військові події. Їхній внесок є надзвичайно важливим, особливо під час війни, де доступ до інформації є ключовим елементом для розуміння та управління військовими конфліктами та миротворчими процесами.
Однак, за час повномасштабної війни журналісти стали справжніми мішенями для російської армії.
За майже 2 роки повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 70 журналістів. Серед них є ті, хто був вбитий під час виконання редакційних завдань, в період служби в лавах ЗСУ, а також під час обстрілів та окупації українських міст.
Зокрема, 10 журналістів загинули під час виконання професійних обов’язків, шестеро іноземців і чотири українських журналісти, повідомляє Інститут маосової інформації (ІМІ).
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Починаючи з 24 лютого 2022 року:
- 70 журналістів загинули
- було зафіксовано 24 випадки захоплення або викрадення журналістів росіянами
- 14 журналістів зникли
Забираючи життя журналістів, московська армія чинить й інші численні злочини щодо представників медіа в Україні.
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