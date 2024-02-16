16 лютого в Україні відзначають день військового журналіста. Його започаткували у 2018 році підписанням міністром оборони відповідного наказу.

Військові журналісти виконують важливу роль у забезпеченні інформації про військові події. Їхній внесок є надзвичайно важливим, особливо під час війни, де доступ до інформації є ключовим елементом для розуміння та управління військовими конфліктами та миротворчими процесами.

Однак, за час повномасштабної війни журналісти стали справжніми мішенями для російської армії.

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За майже 2 роки повномасштабного вторгнення в Україні загинуло 70 журналістів. Серед них є ті, хто був вбитий під час виконання редакційних завдань, в період служби в лавах ЗСУ, а також під час обстрілів та окупації українських міст.

Зокрема, 10 журналістів загинули під час виконання професійних обов’язків, шестеро іноземців і чотири українських журналісти, повідомляє Інститут маосової інформації (ІМІ).

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За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Починаючи з 24 лютого 2022 року:

  • 70 журналістів загинули
  • було зафіксовано 24 випадки захоплення або викрадення журналістів росіянами
  • 14 журналістів зникли

Забираючи життя журналістів, московська армія чинить й інші численні злочини щодо представників медіа в Україні. 

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