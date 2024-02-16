СБУ затримала «сплячого» агента російської ФСБ, який зливав інформацію про оборону Києва.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення чоловік передав росіянам дані для прориву оборони столиці. Зокрема, шукав місця базування українських захисників під виглядом звичайного жителя.

«Насамперед ворога цікавили опорні пункти і вогневі позиції бійців Центру спеціальних операцій «А» СБУ на території та околицях міста. Для збирання розвідданих російський агент у проміжках між комендантськими годинами обходив вулиці мегаполіса під виглядом пересічного громадянина», - уточнили в СБУ.

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У відомстві зазначили, що агент намагався приховано зафіксувати максимум локацій українських оборонців, аби відзвітувати перед ФСБ.

Російські військові сподівались ідентифікувати бойові позиції українських спецпризначенців, щоб потім прицільно по них вдарити.

Коли російський агент зрозумів, що росіяни не зможуть захопити Київ, він «заліг на дно» і намагався уникнути правосуддя.

Однак, згодом фігурант знову вийшов на дистанційний зв'язок з російським «куратором» і отримав від нього нові завдання.

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Цього разу чоловік мав поширювати у соцмережах кремлівську пропаганду під виглядом «загальних настроїв» мешканців Київщини.

«Встановлено, що у дописах на власній фейсбук-сторінці зловмисник вихваляв окупантів та закликав до захоплення столичного регіону нашої держави», - додали в СБУ.