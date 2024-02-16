У п’ятницю, 16 лютого президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний візит до Німеччини, у ході якого відвідає Берлін для перемовин з канцлером Олафом Шольцом, а 17 лютого виступить на Мюнхенській безпековій конференції та візьме участь у низці двосторонніх зустрічей на її полях.

Про це український лідер розповів у соцмережі X.

"Попереду два важливі дні. Заплановані зустрічі з партнерами в Німеччині та Франції, нові домовленості та участь у Мюнхенській безпековій конференції. Нова архітектура безпеки для України, нові можливості. Робимо все, щоб якнайшвидше закінчити війну на справедливих українських умовах та забезпечити надійний мир", - написав Зеленський.

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Окрім перемовин із канцлером Шольцом, за даними Офісу президента, Зеленський у Німеччині планує зустрітися з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністрами Нідерландів і Данії Марком Рютте та Метте Фредеріксен, а також іншими лідерами держав і керівниками великих бізнесів.

Наразі Берлін і Київ перебувають на фінальній стадії перемовин щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки, підтвердив Шольц. Тож, ймовірно, під час візиту Зеленського до Німеччини такий документ може бути підписаний.

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Нагадаємо, у Єлисейському палаці підтвердили, що під час візиту до Парижа 16 лютого президент Зеленський підпише з французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонню угоду про безпекові гарантії для України.