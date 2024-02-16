Сьогодні у Німеччині стартувала Мюнхенська конференція з безпеки, яка триватиме до 18 лютого. На ній зберуться близько 50 лідерів держав та 100 урядовців, аби обговорити роль Європи у міжнародній безпеці та обороні, війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході, новий глобальний порядок, наслідки кліматичних змін, зокрема масову міграцію.

Цьогоріч президент України Володимир Зеленський вперше особисто виступить на ключовому безпековому форумі - його звернення заплановано на 17 лютого.

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Головні теми 2024 року

Як і попереднього року, тема війни в Україні буде у числі головних на Мюнхенській конференції - на тлі затримки з ухваленням великих пакетів допомоги з боку ЄС та США.

"Останні місяці викликали сумніви щодо того, чи трансатлантична підтримка є достатньою для України й чи справді вона буде постійною. Я хотів би, щоб Мюнхенська конференція дала чіткий сигнал у цьому відношенні, особливо з боку європейців", - зазначив Крістоф Гойсґен, німецький дипломат і радник із зовнішньої та безпекової політики ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель у 2005-2017 роках, який вчергове головуватиме на форумі.

Окрім "українських питань" учасники конференції обговорять ситуацію на Близькому Сході, а саме подальшу долю Сектора Гази. Вони наполягатимуть на припиненні вогню на цій території та передачі влади Палестинській державі, згідно резолюції ООН.

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Ще одне питання, пов'язане з ухваленням законопроекту президента США Джо Байдена - ймовірність ескалації в Індо-Тихоокеанському регіоні через прагнення частини країн вийти з-під впливу Китаю та зблизитися з США.

У Мюнхені також говоритимуть про війну в Судані, яка триває 10 місяців та вже призвела до міграції мільйонів людей.

На цьогорічній конференції збільшиться присутність представників країн Глобального Півдня, які долучаться до обговорення питань щодо співпраці. У щорічному звіті Мюнхенської конференції йдеться про те, що мешканці цього регіону живуть в умовах бідності і тривалих конфліктів, тому не сприймають заклики захищати "абстрактний порядок" у світі.

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Окремою темою на безпековому форумі будуть технології, зокрема, кібербезпека та ШІ.

Учасники конференції

Серед учасників Мюнхенської конференції 2024 року - віцепрезидентка США Камала Гарріс, очільник Держдепу США Ентоні Блінкен, президент Чехії Петр Павел, президент Ізраїлю Ісаак Герцог, президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен, а також прем'єр-міністр Палестини Мохаммад Штайєх і міністерка закордонних справ М’янми Зін Мар Аунґ.

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Лідерів Росії та Ірану на форум не запросили. Втім, представники неурядових організацій від обох країн можуть взяти участь у конференції.

Тим часом президент Зеленський розпочав дводенний візит до Європи, анонсувавши зустрічі з партнерами в Німеччині і Франції, а також нові домовленості.