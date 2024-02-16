Тисячі громадян України, які мають судимість, виявили бажання приєднатися до Збройних сил України.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в ефірі Радіо Свобода.

За його словами, серед охочих приєднатися до лав ЗСУ є й ті, хто має довічне ув’язнення.

Міністр додав, що зараз щонайменше 50 тисяч осіб не перебувають на обліку в ТЦК і СП через погашену судимість.

«Такі громадяни, як це не дивно, чомусь не підлягають військовому обліку. І йдеться про десятки тисяч, щонайменше 50 тисяч громадян, які якимось чином уникають мобілізації, не підпадають під радари ТЦК, через те, що вони колись там вчинили злочин. На перших етапах війни відбулося помилування більше ніж 300 засуджених, які приєдналися до лав Збройних сил, із різним результатом», – сказав Денис Малюська.

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Однак, для мобілізації осіб із судимістю і тих, хто досі відбуває покарання, необхідні зміни у законодавстві.

Денис Малюська переконує, що у відомстві передбачають ризики, які можуть нести засуджені у випадку їхньої мобілізації.

Мовляв, є ціла система аналізу, яка дозволяє оцінювати, наскільки та чи інша особа є суспільно небезпечною. Мін'юст готовий ділитися такими даними з ТЦК та судом.

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«Наш механізм не передбачає, що, наприклад, ТЦК скаже: «о, ти корупціонер, виходь на волю, ми тебе забираємо». Ні. Стосовно тих, хто перебуває у в’язниці - ми передбачаємо, просимо депутатів підтримати ініціативу, щоб це був складніший механізм, де був би задіяний і суд, і прокурор, і ми дали оцінку, чи можна таку людину відпустити на вимогу ТЦК, щоб вона йшла воювати», - пояснив міністр.

Денис Малюська вважає, що осіб із судимістю можна залучати не лише до бойових дій, а й до іншої роботи, необхідної у ЗСУ - це може залежати від статті, за якою засуджена людина.

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«Не хочете давати їм автомат чи кулемет, дайте їм лопату в руки, щоб копали. Коротше кажучи, є безліч категорій тих, хто перебуває в місцях позбавлення волі, з огляду не на те, що вони можуть когось вбити чи поранити, а з інших міркувань. Наприклад, ті, хто порушив правила дорожнього руху, що спричинило якісь тяжкі наслідки. Чому така людина не може захищати і бути в лавах Збройних сил України?», - сказав Малюська.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська запропонував мобілізовувати осіб із судимістю. Йдеться про залучення до служби ув'язнених і тих, хто раніше відбував покарання за ґратами.