Фестиваль Wiener Festwochen скасував концерт грецько-російського диригента Теодора Курентзіса після того, як українська диригентка Оксана Линів розкритикувала його позицію щодо війни в Україні і відмовилася виступати на одному фестивалі з ним, - повідомили на сайті фестивалю.

У повідомленні йдеться, що «кадиш-реквієм під керівництвом Оксани Линів відбудеться, як і планувалося, 2 червня у Віденському концертхаусі. "Воєнний реквієм" Бенджаміна Бріттена, запланований на 12 червня у Бургтеатрі під диригуванням Теодора Курентзіса, скасовано".

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Раніше Оксана Линів відмовилася від участі у Wiener Festwochen через включення у програму фестивалю виступу симфонічного оркестру SWR Курентзіса.

Линів заявила про неприйнятність того, що ім’я музикантів з України, яка щодня зазнає російських бомбардувань, "будуть поставлені в один контекст з іменем того, хто ніколи відкрито не виступав проти війни і чиї мистецькі колективи фінансуються банківськими установами, дуже близькими до Кремля".

Організатори фестивалю зазначили, що "презентація обох концертів у рамках Віденського фестивалю 2024 року наразі не є можливою".

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"Наше рішення залишити кадиш-реквієм у нашій програмі є однозначним, і ми з нетерпінням чекаємо на візит Оксани Линів та Київського симфонічного оркестру до Відня", - заявив директор фестивалю Міло Рау.

Українська диригентка привітала це рішення та заявила, що всі українські учасники з нетерпінням чекають концерту у Віденському концертхаусі.

Диригент грецького походження Теодор Курентзіс багато років працює в Росії, у 2014 році отримав громадянство РФ.

Курентзіс жодного разу не виступив публічно із засудженням російської війни проти України попри заклики з боку іноземних колег.



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