Кирило Буданов, очільник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) зізнався в інтерв'ю французькому виданню Liberation, що знає хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни.

“Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", - сказав Буданов.

На запитання журналістів, чи знаєте, хто несе відповідальність за це отруєння, Буданов коротко відповів "Звичайно, знаю!".

Головний розвідник країни також розповів, що зараз його дружина вже набагато краще себе почуває.

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"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато”, - сказав він.

Нагадаємо, що в кінці січня цього року джерела Kyiv Post в українській воєнній розвідці повідомляють, що дружина голови ГУР Маріанна Буданова "почувається набагато краще" після отруєння разом з низкою співробітників ГУР 28 листопада 2023 року.

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Тоді лікарі вважали, що дружина Буданова страждає від отруєння важкими металами. Наразі вона проходить лікування, яке, як підкреслили джерела Kyiv Post, зараз проводиться в Україні.

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"Розслідування триває, проміжні результати ще не розголошуються", - сказало джерело.

Відповідно до Закону про розвідку, розслідування проводить власний підрозділ внутрішньої безпеки ГУР МОУ.

Повідомлялося також, що легкі симптоми отруєння мають ще декілька співробітників Головного управління розвідки.