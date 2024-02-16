Білий дім публічно підтвердив, що Росія дійсно розробила «тривожну» нову протисупутникову зброю, але заявив, що вона не здатна безпосередньо спричинити «фізичне руйнування» на Землі. Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що співробітники американської розвідки мають інформацію про те, що Росія отримала таку потенційну можливість, але ця зброя наразі не працює. Представники США аналізують наявну в них інформацію про нову технологію та консультуються з цього приводу з союзниками та партнерами. «По-перше, це не активний потенціал, і він поки не розгорнутий, і хоча пошуки Росією цього конкретного потенціалу викликають занепокоєння, безпосередньої загрози чиїйсь безпеці немає», – наголосив Кірбі. «Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або спричинення фізичного руйнування тут, на Землі», – AP

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Судовий процес у справі про приховування коштів Дональдом Трампом триватиме за розкладом, а відбір присяжних почнеться 25 березня, постановив у четвер суддя Нью-Йорка, відхиливши клопотання про відкладення розгляду адвокатів колишнього президента, які стверджували, що це завадить його передвиборчій кампанії та поверненню у Білий дім. Це рішення означає, що першою з чотирьох кримінальних справ, відкритих проти Трампа, переданою на розгляд суду, стане справа щодо багаторічних звинувачень у тому, що він намагався приховати історії про позашлюбні стосунки, які виникли під час передвиборчої кампанії 2016 року. По інших справах експрезидента звинувачують у змові з метою скасування результатів виборів 2020 року та незаконному зберіганні секретних документів у своєму маєтку у Флориді – AP

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Українські війська відступають із міста Авдіївка на сході України після місяців важких боїв за контроль над цим містом, заявив речник ЗСУ 15 лютого, оскільки здійснювати цей контроль дедалі складніше для української армії. Заступник командира 3-ї десантно-штурмової бригади Максим Жорін написав у Telegram, що бійцям доводиться виконувати бойові завдання в умовах, які «було складно уявити… Бої в Авдіївці в рази пекельніші за найгарячіші битви цієї фази війни, що були в Бахмуті», – зазначив він – Радіо Свобода

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Представники США раніше попередили, що Росія може захопити Авдіївку. «Авдіївка ризикує потрапити під контроль Росії», – заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, посилаючись на нестачу боєприпасів в Україні. BBC повідомила про гостру нестачу снарядів в української армії на передовій, що змушує ЗСУ обмежувати використання артилерії. Також задокументовані випадки обморожень серед українських бійців

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Український уряд заявив, що близько 300 громадян України залишили сектор Газа в ході поетапної евакуації після того, як 7 жовтня внаслідок нищівної атаки ХАМАС на Ізраїль там почалася війна. Деякі українці втекли з Гази приватним транспортом або через групи допомоги. Згідно з даними Міністерства охорони здоров’я Гази, десятки українців досі залишаються в пастці через ізраїльські бомбардування разом із подружжям та дітьми, оскільки евакуація поступово зменшується, а кількість загиблих внаслідок воєнних дій вже перевищила 27 000. Останніми роками кількість українців, які мешкали в Газі, сягала 1500 осіб. Українська спільнота сформувалась там як результат програми часів СРСР, за якою палестинські студенти вивчали медицину в українських університетах – Washington Post

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Ізраїльські збройні сили штурмували головну лікарню на півдні Гази в четвер, через кілька годин після того, як внаслідок ізраїльського обстрілу там був убитий один пацієнт і ще шестеро поранені. Ізраїльська армія заявила, що це була обмежена операція з пошуку останків заручників, захоплених ХАМАС. Рейд відбувся через день після того, як ізраїльська армія намагалася евакуювати тисячі біженців, які знайшли притулок у лікарні Насера в місті Хан-Юніс, яке останніми тижнями опинилось в епіцентрі наступу Ізраїлю на ХАМАС. Поки що немає жодних ознак того, що ця війна наближається до свого завершення, а ризик поширення конфлікту на Близькому Сході зростає, оскільки і Ізраїль, і ліванська Хезболла посилюють атаки після особливо нищівного обстрілу в середу – NPR/AP

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ХАМАС у четвер засудив голосування за законопроект у попередньому читанні в Кнесеті (парламенті Ізраїлю) про заборону діяльності Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР) в окупованому Східному Єрусалимі та Ізраїлі, повідомляє агентство Anadolu. Палестинська група заявила, що цей крок спрямований на «припинення роботи агентства, яке є міжнародним свідком страждань нашого народу, його насильницького вигнання зі своїх домівок і говорить про їхнє право повернутися до них… Ми відкидаємо це рішення про окупацію, яке суперечить відповідній міжнародній резолюції», – заявив ХАМАС. Він закликав міжнародну спільноту та ООН «вжити всіх необхідних кроків і заходів для забезпечення безперешкодної роботи агентства».

У четвер уряд президента Ніколаса Мадуро наказав співробітникам агентства ООН, яке опікується захистом прав людини, покинути Венесуелу. Це надзвичайний крок, який ще більше позбавить цю країну зовнішнього контролю в той час, коли її уряд звинувачують у посиленні репресій. Міністр закордонних справ країни Іван Гіл оголосив про це через кілька днів після затримання та зникнення Росіо Сан Мігель, відомої експертки з питань безпеки та правозахисниці. Після її затримання кілька підрозділів Організації Об’єднаних Націй оприлюднили онлайн-заяви, висловлюючи занепокоєння з приводу арешту Сан Мігель, дехто називав це частиною свідомої схеми, за якою уряд Венесуели намагається залякуванням змусити замовкнути критиків влади. Пан Гіл заявив, що дає співробітникам Управління Верховного комісара ООН з прав людини 72 години на те, щоб вони «покинули» країну – NYT

Цей огляд передруковано з дозволу автора з його блогу World Briefing.

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