У п'ятницю, 16 лютого президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між державами, яка діятиме 10 років.

Протягом усього строку дії цього документа Німеччина зобов'язалася підтримувати Україну, зокрема у фінансовій і військовій сферах, а також на шляху до ЄС і НАТО.

Про зміст угоди розповів заступник очільника Офісу президента Ігор Жовква у Facebook.

Ключові пункти документа передбачають:

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рекордний рівень підтримки з боку Німеччини на 2024 рік – 7,1 мільярда євро фінансової і військової допомоги;

підтримку Німеччиною зусиль України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО;

фіксацію основних напрямків довгострокової військової підтримки Німеччини. В межах цього пункту Київ і Берлін працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги Німеччиною у сфері безпеки та сучасного військового обладнання;

співпрацю у контексті невійськового блоку: поглиблення економічного співробітництва, фінансово-технічну підтримку, підтримку стійкості енергетичної й іншої критичної інфраструктури, а також посилення співпраці у сферах інформаційної безпеки, боротьби з організованою злочинністю, оборонної промисловості; підтримку високотехнологічного розвитку ВПК України, в тому числі за рахунок німецьких інвестицій;

закріплення механізму екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії;

поглиблення співпраці у питаннях компенсації збитків, спричинених російською агресією, та притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України шляхом створення відповідного трибуналу.

Ігор Жовква наголосив, що угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО.

"Німеччина як член ЄС, НАТО та G7 підтвердила свою лідерську роль та ще більше зміцнила наше довгострокове стратегічне партнерство... Укладенню угоди передували чотири раунди інтенсивних переговорів, у тому числі в Берліні", - зазначив член команди президента Зеленського, який відповідає за міжнародний та дипломатичний напрямки.

Тим часом у Єлисейському палаці підтвердили, що під час візиту до Парижа 16 лютого президент Зеленський підпише з французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонню угоду про безпекові гарантії для України.

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Раніше президент Макрон, який мав відвідати Київ цього місяця, анонсував, що угода міститиме надання Україні більш сучасного озброєння, зокрема 40 ракет великої дальності SCALP і кількох сотень бомб.

Нагадаємо, в середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Слідом за Британією Канада готова підписати безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

За останніми даними ОПУ, окрім країн "Групи семи", консультації щодо ухвалення двосторонніх безпекових угод з Україною офіційно розпочали Нідерланди, Литва та Румунія, а зацікавленість у таких перемовинах висловлюють іще 15 держав.