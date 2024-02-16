Українські військові покидають позиції “Зеніт” на південно-східний околиці Авдіївки на Донеччині, повідомив командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський у п'ятницю, 16 лютого.

"Після багатьох місяців протистояння, командування ОСУВ ухвалило рішення рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східний околиці Авдіївки. Ми тримати цю позицію стільки, скільки це давало можливість ефективно стримувати та знищувати ворога.

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"Рішення відійти було ухвалене задля збереження особового складу та покращення оперативної обстановки", - наголосив Тарнавський.