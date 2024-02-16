Американські чиновники заявили, що викрили мережу хакерів, які пов’язані з хакерським підрозділом Головного розвідувального управління Росії (ГРУ), передає Укрінформ із посиланням на Sky News.

У повідомленні йдеться, що хакери отримали доступ до більш ніж тисячі особистих інтернет-роутерів і маршрутизаторів малого бізнесу в США і по всьому світу.

За даними Міністерства юстиції США, кіберзлочинці використовували заражені пристрої для проведення збору даних проти об'єктів, які цікавлять розвідку російського уряду.

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"У цьому випадку російські спецслужби звернулися до злочинних угруповань, щоб ті допомогли їм націлитися на домашні та офісні роутери. Але Міністерство юстиції вивело з ладу їхню схему", - заявив генеральний прокурор США Меррік Гарланд.

Зазначається, що Мін'юст США поклало відповідальність за атаку на хакерську групу Fancy Bear, також відому як APT 28. Вони вважають цю групу таємним хакерським підрозділом російського ГРУ, відомим під назвою "Підрозділ 26165".



За даними американських посадовців, хакери використовували певний тип інтернет-маршрутизаторів, які все ще використовують публічно відомі паролі адміністратора за замовчуванням – на приклад "0000" або "1111".



Після отримання доступу за допомогою стандартних паролів, хакери заразили пристрої шкідливим програмним забезпеченням.



Кіберзлочинці також створили ботмережу - мережу приватних комп'ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням і керованих як група без відома власників.



Мережа включала пристрої в США та інших країнах світу, відомство називало її "глобальною платформою кібершпигунства".



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