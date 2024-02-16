Грецький парламент узаконив цивільні шлюби для одностатевих пар, - повідомив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс у соцмережі X.

Ввечері 15 лютого 176 депутатів із 245 проголосували "за" легалізацію одностатевих шлюбів. Греція стала 16-ю країною Європейського Союза та першою православною країною, яка ухвалила закон про рівність шлюбів.



“Це історична віха в галузі прав людини, що відображає сучасну Грецію - прогресивну і демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям", - написав Міцотакіс.

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У 2015 році Греція дозволила одностатевим парам цивільне партнерство, а у 2017 році громадянам було надано право на визнання своєї гендерної ідентичності та зміну юридичної статі без хірургічного втручання.