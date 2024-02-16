Грецький парламент узаконив цивільні шлюби для одностатевих пар, - повідомив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс у соцмережі X.

Ввечері 15 лютого 176 депутатів із 245 проголосували "за" легалізацію одностатевих шлюбів. Греція стала 16-ю країною Європейського Союза та першою православною країною, яка ухвалила закон про рівність шлюбів.

“Це історична віха в галузі прав людини, що відображає сучасну Грецію - прогресивну і демократичну країну, пристрасно віддану європейським цінностям", - написав Міцотакіс.

Advertisement

У 2015 році Греція дозволила одностатевим парам цивільне партнерство, а у 2017 році громадянам було надано право на визнання своєї гендерної ідентичності та зміну юридичної статі без хірургічного втручання.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись Війна в Україні
14 годин тому
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись
Богдан Тузов
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
17 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Уряд підтримав запуск застосунку "Мрія" для школярів
Далі » В Австралії помітили тварину, яка вважалася давно вимерлою