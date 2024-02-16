Уряд ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного додатка «Мрія»,  повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.  

Зазначається, що застосунок "Мрія" - це цифрове рішення, яке допомагатиме мільйонам українців вчитися, розвиватися та ставати кращими щодня завдяки зручному доступу до знань.

На першому етапі в застосунку буде:

  • особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності
  • цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали
  • збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес
  • альтернатива учнівського квитка в застосунку.

«Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності», - зазначив Федоров.

Раніше ми писали про те, що 10 країн підписали Угоду про співпрацю на 6 років, яка надасть підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
1 день тому
Уряд виділить 2,5 млрд грн на облаштування укриттів
Київ Пост
Росіяни “націоналізовують” приватне житло українців
1 день тому
Росіяни “націоналізовують” приватне житло українців
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росіяни “націоналізовують” приватне житло українців
Далі » Греція стала першою православною країною, яка легалізувала одностатеві шлюби