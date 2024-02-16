Уряд ухвалив постанову про запуск освітнього мобільного додатка «Мрія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Зазначається, що застосунок "Мрія" - це цифрове рішення, яке допомагатиме мільйонам українців вчитися, розвиватися та ставати кращими щодня завдяки зручному доступу до знань.



На першому етапі в застосунку буде:

особистий профіль учня із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності

цікаві, інтерактивні та мультимедійні навчальні матеріали

збір, обробка, накопичення, передача та відображення даних про освітній процес

альтернатива учнівського квитка в застосунку.

«Це буде абсолютно нова сутність і підхід до освіти — із програмами розвитку здібностей учнів та шкалою успішності», - зазначив Федоров.



Раніше ми писали про те, що 10 країн підписали Угоду про співпрацю на 6 років, яка надасть підтримку ЗСУ у сфері кібербезпеки.