На півночі Західної Австралії маленька сумчаста тварина, яка вважалася вимерлою, була помічена на камері спостереження за дикою природою, - повідомляє Newsweek.



Кузу або кускусові опосуми - це нічні сумчасті, що мешкають в Австралії, вони за розміром, як домашні кішки.



Їх забарвлення може змінюватись за кольором від сріблясто-сірого до темно-коричневого, що дозволяє їм легко зливатися з лісами та міськими районами, в яких вони мешкають.



Опосума спіймали на камеру з датчиком руху в районі, де його не бачили вже понад 100 років.



"Для людей в інших частинах Австралії це не є актуальним, тому що ці тварини їдять чужі троянди в садах, але в цій частині Австралії вони вже давно вимерли на регіональному рівні. Так що це було дуже захопливе видовище", - зазначила еколог Мішель Холл.



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