За словами Сирського, вживаються заходи для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.

«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», - повідомив головнокомандувач.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

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«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення», - зазначив він.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що українські військові відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.

Напередодні ввечері командувач повідомляв про важкі бої в районі Авдіївки. Через російські удари виникла пожежа на коксохімічному заводі.

За словами Тарнавського, армія РФ кинула на штурм усі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків.

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Під час відходу з однієї з позицій, кілька українських військових потрапили в полон.

«Під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима», - зазначив він.

Для розуміння масштабів наступу противника командувач додав, що левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку.

Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам 3-ої ОШБр за гідний бій в Авдіївці.

Він наголосив, що в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та снарядах захисники міста зробили все - і навіть більше.

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«Зробили все, і навіть більше… Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару», - написав він.