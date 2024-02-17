Українські військові вийшли з Авдіївки, аби уникнути оточення.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Підрозділи Сил оборони відійшли на нові рубежі.
«Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки, з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров’я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста й переходу до оборони на більш вигідних рубежах», - повідомив головнокомандувач.
За словами Сирського, вживаються заходи для стабілізації обстановки та утримання займаних позицій.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що українські військові відійшли на заздалегідь підготовлені позиції.
«У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями - це єдине правильне рішення», - зазначив він.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Напередодні ввечері командувач повідомляв про важкі бої в районі Авдіївки. Через російські удари виникла пожежа на коксохімічному заводі.
За словами Тарнавського, армія РФ кинула на штурм усі резерви, перекидаючи їх з інших напрямків.
Під час відходу з однієї з позицій, кілька українських військових потрапили в полон.
«Під час одного з таких виходів декілька наших бійців потрапили в полон. Будемо боротися за звільнення кожного побратима», - зазначив він.
Для розуміння масштабів наступу противника командувач додав, що левова частина втрат окупантів на Таврійському напрямку припадає саме на Авдіївку.
Командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький подякував воїнам 3-ої ОШБр за гідний бій в Авдіївці.
Він наголосив, що в умовах тотальної кількісної переваги росіян у живій силі, техніці та снарядах захисники міста зробили все - і навіть більше.
«Зробили все, і навіть більше… Відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару», - написав він.
За даними Генерального штабу, за добу українські військові відбили понад 40 атак росіян на Авдіївському напрямку.
«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області», - йдеться в ранковому зведенні.
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