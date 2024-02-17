За смерть Олексія Навального відповідальний президент РФ Володимир Путін.

Про це заявив президент США Джо Байден.

Він зазначив, що Навальний чинив опір корупції і диктатурі і навіть у в'язниці залишався «голосом правди».

Джо Байден не здивований новиною про смерть політика.

За словами президента Сполучених штатів, це ще один доказ жорстокості російського диктатора.

Глава Білого дому вкотре закликав підтримати Україну в критичний момент.

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«Ця трагедія нагадує нам, що стоїть на кону. Нам необхідно продовжувати фінансувати Україну, щоб вона могла захистити себе від жахливої агресії Путіна», - сказав Джо Байден.

Президент США нагадав, що Сенат більшістю голосів проголосував за законопроєкт, який передбачає допомогу Україні.

Однак, Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого - так і не розглянувши цей документ.

«Два тижні! Вони йдуть на два тижні! Що вони собі думають?», - обурився американський президент.

Він наголосив, що США мають допомогти Україні зараз. Адже нездатність підтримати країну в цей критичний момент ніколи не буде забута.