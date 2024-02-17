Російська армія випустила по Україні щонайменше 24 балістичні ракети, вироблені в Північній Кореї.

Про це заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

За його словами, найбільш масована атака цим типом ракет сталася 7 лютого. Тоді росіяни обстріляли Київ, Харків та Павлоград.

«Загалом за період із 30 грудня 2023 року до 7 лютого 2024 року противник завдав щонайменше 12 ударів по семи регіонах України цим типом ракет. Ми говоримо про Запоріжжя, Київ (три атаки), Харків (дві атаки) та міста і села в Кіровоградській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Ці обстріли вбили 14 цивільних, іще понад 70 дістали поранення», - розповів Костін журналістам.

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За попередніми даними, ці ракети містять фугасні бойові частини потужністю 500-1000 кг у тротиловому еквіваленті. Їхня дальність - до 650 км. Однак точність - під питанням.

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«Із 24 випущених ракет відомо про два порівняно точних влучання: НПЗ у Кременчуку і технічна територія аеродрому Канатове. Решта ракет влучили на значній відстані одна від одної - до кількох кілометрів і більше - або вибухнули в повітрі, або вразили житлові квартали в Харкові», - розкрив деталі генпрокурор.

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За попередніми даними, росіяни запускали ракети з території Воронезької області РФ.

Інформацію про походження ракет підтверджують висновки Центрального дослідницького інституту озброєння Міністерства оборони України та Міжвідомчої робочої групи при Офісі генерального прокурора, яка детально проаналізувала місця влучання ракет та їх уламки.

«Ці ракети мають різні маркувальні номери, на них є символи, які можуть свідчити про корейське походження. Також характер та обсяг руйнувань (розмір воронки, вражаюча дія), особливість траєкторії польоту були різними. Тобто ці ракети мають більший діаметр, ніж аналогічні моделі російського та радянського походження», - пояснив Костін.

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Раніше в прокуратурі показали ракету, якою росіяни атакували Харків на початку січня. У відомстві пояснили чим такі ракети відрізняються від російських.