Щорічна Мюнхенська конференція з безпеки (Munich Security Conference, MSC), яка розпочалася у п’ятницю 16 лютого, відзначає свою 60-ту річницю.

Попри те, що фокус цьогорічної зустрічі перемістився від війни Росії в Україні до набагато ширшого порядку денного щодо глобальної поляризації, Україна залишається у фокусі уваги.

Це стало помітно під час відкриття - під час звернення Камали Гарріс, віцепрезидентки США, яка працює в парі з Джо Байденом.

Попри весну, яку вже можна побачити на вулицях столиці Баварії, настрій у перший день MSC відображав все більш нестабільний, небезпечний і роз’єднаний світовий порядок, який організатори характеризують як «нульову суму» (назва цьогорічного Звіту MSC “Lose-Lose?”, що можна перекласти як «програшна в будь-якому разі ситуація – ред.).

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Новина про смерть російського опозиціонера Олексія Навального, яка прозвучала під час конференції, додала темних фарб до й так похмурої картини.

В емоційному та дуже лаконічному зверненні на головній сцені MSC дружина Навального Юлія пригрозила особисто Путіну та його оточенню тим, що вони заплатять високу ціну за смерть її чоловіка та перетворення Росії на авторитарну державу. Вона також закликала міжнародну спільноту допомогти Росії перемогти Путіна.

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Її заклик стримано підтримали численні українці в залі, які наголошують, що російський диктатор має величезну підтримку серед власного населення. Українці, як відомо, загалом скептично ставилися до позиції Навального щодо України.

Попри те, що боротьба України за виживання не була на порядку денному, це питання спливало в численних розмовах і дискусіях на головній сцені.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала продовжити військову допомогу Україні, не згадуючи про нинішній глухий кут у Вашингтоні.

«Ми з президентом Джо Байденом підтримуємо Україну. Ми працюватимемо над забезпеченням критичної зброї та ресурсів, які потрібні Україні. Нездатність зробити це стало б подарунком Путіну», – сказала Гарріс.

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Її звернення було сповнене посилань на численні досягнення адміністрації Байдена за останні чотири роки при владі – від значних інвестицій у внутрішню інфраструктуру до повернення напівпровідникової промисловості в США для створення робочих місць для простих американців.

Цей чіткий акцент на виконаних обіцянках адміністрації Байдена, лиш зайвий раз нагадав, що виборчий рік у США в розпалі, і кожна можливість привернути увагу та уяву американського електорату має значення.

У промові Гарріс також лунали потужні нотки заспокоєння, спрямовані до партнерів США в НАТО, особливо в Європі.

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«НАТО займає центральне місце в нашому підході до глобальної безпеки. Наша священна відданість організації залишається чіткою. Це найбільший військовий альянс, який коли-небудь був у світі», - заявила вона.

Це зауваження було дуже очікуваним після зовсім іншого повідомлення, озвученого кандидатом у президенти Дональдом Трампом, який, по суті, заохочував Росію атакувати ті країни НАТО, які не виконують свої фінансові зобов’язання щодо внесків 2% від ВВП до Альянсу, натякаючи, що на посаді президента він би це дозволив.

Хоча Гарріс також наголосила на необхідності продовження американського лідерства «в ці неспокійні часи», незрозуміло, чи вдалося їй переконати американських партнерів у Європі, які залишаються збентеженими щодо результатів майбутніх виборів у США.

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Сьогодні на MSC ще один динамічний день, на який завітають понад 60 глав держав, зокрема, президент Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Шольц. Вчора вони підписали у Берліні двосторонню угоду про безпеку, яку німецький лідер назвав «історичною».