Сергій Йосипович Параджанов (Саркіс Говсепі Параджанян) народився 9 січня, й цьогоріч відзначаємо сторіччя з дня народження видатного кінорежисера.

З цієї нагоди відбулися вечори пам’яті, показів як стрічок Параджанова, так і фільмів про нього, лекції, виставки, презентували й нову книжку, збірку його сценаріїв. В багатьох засобах масової інформації до ювілею вийшли статті, соціальні мережі також рясніли дописами, цитатами й світлинами майстра.

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Звісно, не могло обійтися без спогадів та розповідей про його життя, в яких уже давно тісно сплелися реальні та вигадані події.

Як слушно зауважив у своєму дописі в Facebook Пилип Іллєнко, очільник Державного агентства України з питань кіно (2014-2019 рр), сина Юрія Іллєнка, оператора-постановника «Тіней забутих предків» (1964) та автора документального фільму «Параджанов. Партитура Христа до-мажор» (1994):

«Можливо, це найбільш міфологізована постать в історії українського кіно - про Сергія Параджанова існує стільки апокрифів, байок, міфів - які почав вигадувати й поширювати про себе ще він сам - що сьогодні уявити собі реальну особу за цим культурним шаром легенд майже неможливо».

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Унікальна світлина зі знімального майданчику фільму "Квітка на камені". Сергій Параджанов у глибині кадру.

У родинах, де батьки працювали в кіно, чи їхня діяльність була пов’язана з іншими видами мистецтв, навіть у часи, коли режисер перебував у неволі, завжди переповідали історії про Параджанова, які часто видавалися просто неймовірними, але завжди викликали усмішку й навіть захват – як, до прикладу, наша родинна історія.

Тато працював редактором на кіностудії ім. Довженка й звісно був знайомий із Параджановим. Здається, це були дні української культури в Тбілісі, й батько в складі делегації довженківців поїхав туди. Прилетіли й в аеропорту випадково зустріли Сергія Параджанова, який когось проводжав. Він вже був на свободі, але в кіно працювати йому не дозволяли. Він радісно кинувся назустріч, приязно всіх привітав.

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«Як ти?» – хтось одразу запитав, і у відповідь Параджанов піднесено й на весь голос закричав: «У мене все чудово! Я спекулюю діамантами!».

Або ось іще одна історія, ще зі студентських років.

На «Мосфільмі», який за радянських часів мав статус головної кіностудії країни, працював вельми вшанований владою режисер Лев Куліджанов, який до того ж обіймав поважну посаду Першого секретаря Спілки кінематографістів СРСР.

У 1969 році вийшов його новий фільм – екранізація роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара». Після перегляду Параджанов надіслав Куліджанову до Москви телеграму: «Дивився ваш злочин, як кару».

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Варто додати кілька цікавих подробиць: Куліджанов теж народився в Тбілісі, був на рік молодшим за Параджанова, його батько був вірменином, і вони були знайомі з часів навчання у ВДІКу. Можливо, це байка, але варто визнати – стовідсотково в стилі Сергія Йосиповича.

Цікаво, що нині вкупі зі сторіччям режисера маємо ще й кілька ювілеїв його стрічок: перший повнометражний фільм «Андрієш» (1954, співрежисер Яків Базелян), «Тіні забутих предків» - виробництво завершене в 1964-му, прем’єра відбулася наступного року; «Легенда про Сурамську фортецю» (1984, співрежисер Давид Абашидзе) – повернення до роботи в кіно після вимушеної п’ятнадцятирічної перерви.

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Говорячи про міфологію Параджанова, звісно згадаємо, що деякі з цих міфів пов’язані також із його фільмами, а особливо з «Тінями забутих предків».

Наприклад, часто чуємо – зійшлися зірки: потреба кіностудії зняти фільм до ювілею класика української літератури М. Коцюбинського й відповідно видатна літературна першооснова; молодий та амбітний, націлений на пошук нових засобів виразності оператор Юрій Іллєнко; харизматичні виконавці головних ролей Іван Миколайчук і Лариса Кадочникова; досконале знання матеріалу художника Георгія Якутовича та досвід художника кіностудії Михайла Раковського; музика Мирослава Скорика тощо.

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Звичайно, це все об’єднувалося талантом та енергією режисера. Так і відбувся шедевр, а всі попередні стрічки відверто слабкі, й у них ані натяку на майбутню появу «Тіней забутих предків».

Такі думки зустрічаємо в багатьох книжках і статтях, або на лекціях про кінематографічну спадщину Сергія Параджанова, який, звісно, й сам не надто любив згадувати ці фільми.

Однак чи варто зовсім відкидати цю частину його фільмографії? Може, варто все ж таки ближче та уважніше придивитися, бо саме в цих «слабких» роботах таки можна віднайти чимало цікавого.

Перший фільм Параджанова «Андрієш» не мав помітного глядацького успіху, критики теж зустріли його без особливого захоплення, однак тут вже можна побачити цікавість до фольклору, спробу віднайти візуальні рішення, які би вповні відповідали сюжету казки. Це нині добре видно в роботі з кольором. Також варто відзначити безперечно новаторські комбіновані зйомки (так тоді називали спецефекти), особливо зважаючи на тогочасний рівень техніки.