У рамках Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала Коаліція дронів. 

Про це повідомили в Міністерстві оборони. 

Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і подякував за таку ініціативу співлідерам коаліції - Латвії та Великій Британії. 

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України», - сказав міністр. 

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Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників. Очікується, що наша зможе отримати тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

Створення коаліції анонсували ще у січні. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія. 

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