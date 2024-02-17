Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України», - сказав міністр.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і подякував за таку ініціативу співлідерам коаліції - Латвії та Великій Британії.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

У рамках Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала Коаліція дронів.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників. Очікується, що наша зможе отримати тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.

Створення коаліції анонсували ще у січні. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія.