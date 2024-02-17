У рамках Контактної групи з питань оборони України офіційно запрацювала Коаліція дронів.
Про це повідомили в Міністерстві оборони.
Міністр оборони Рустем Умєров підписав відповідний лист про наміри і подякував за таку ініціативу співлідерам коаліції - Латвії та Великій Британії.
«Це віха на шляху до досягнення технологічної переваги над нашим ворогом. Серійне виробництво та поставки БПЛА значно розширюють можливості Збройних Сил України», - сказав міністр.
Крім Латвії, Великої Британії та України до Коаліції вже приєднались Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія та Латвія очолять міжнародну коаліцію з надання Україні безпілотників. Очікується, що наша зможе отримати тисячі БПЛА, зокрема FPV-дрони.
Створення коаліції анонсували ще у січні. Тоді з такою ініціативою виступила Латвія.
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