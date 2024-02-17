Торік банки заробили майже 160 млрд грн.

Це майже вдвічі більше, ніж до повномасштабного вторгнення.

Проте, згідно з новим законом, майже половину від прибутку банкам доведеться сплатити як податок - понад 73 млрд грн.

Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку.

Загалом, лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у 245 млн грн.

Наразі топ-10 банків зазнав незначних змін.

До рейтингу увійшли 5 банків з іноземним капіталом, 4 державних та один з приватним капіталом.

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Разом ці 10 банків отримали 88% від загального прибутку. Це майже 76 млрд грн. А їх податок на прибуток склав понад 63 млрд грн.

Державні банки

63% від загального прибутку усіх банків припадає на 5 державних банків - 54,71 млрд грн.

Стабільним лідером є Приват. За минулий рік він отримав 37,76 млрд грн прибутків. Це на 8% більше, ніж у 2021.

Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку.

Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.

Іноземні банки

14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн.

До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи.

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Лідером за прибутком торік став Райффайзен з 4,78 млрд грн.

Разом з Укрсиббанком, який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи.

Більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк - аж у 18 разів.

Приватний капітал

За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків.

Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи - 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк (Монобанк) - прибуток якого зменшився в 1,6 рази до того ж 2021.