Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон.
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.
«Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон», - повідомив генерал.
Скільки саме воїнів опинилися в полоні - не уточнюється.
Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій, щоб ті забезпечили гуманне поводження Росії з полоненими захисниками та сприяли їхньому поверненню.
Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Україна засвоїла уроки щодо Авдіївки.
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Він вважає правильним рішення берегти людей.
«Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди», - написав він.
За словами міністра, триває робота над посиленням фортифікацій.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові відійшли з Авдіївки на нові рубежі, аби уникнути оточення та зберегти життя бійців.
Президент вважає, що рішення відійти з міста було правильним.
За словами Володимира Зеленського, втрати росіян в Авдіївці у сім разів перевищують втрати України.
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