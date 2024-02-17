Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

«Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон», - повідомив генерал.

Advertisement

Скільки саме воїнів опинилися в полоні - не уточнюється.

Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій, щоб ті забезпечили гуманне поводження Росії з полоненими захисниками та сприяли їхньому поверненню.