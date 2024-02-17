Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон. 

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

«Вихід особового складу з Авдіївки відбувався відповідно до плану, розробленого з урахуванням різних сценаріїв та можливої зміни оперативної обстановки. Та все ж на заключному етапі операції, під тиском переважаючих сил противника, деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон», - повідомив генерал. 

Advertisement

Скільки саме воїнів опинилися в полоні - не уточнюється. 

Україна звернеться до міжнародних гуманітарних організацій, щоб ті забезпечили гуманне поводження Росії з полоненими захисниками та сприяли їхньому поверненню.

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що Україна засвоїла уроки щодо Авдіївки. 

Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Більше по темі

Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції

Володимир Зеленський назвав Путіна загрозою для всього вільного світу й дорікнув конгресменам.

Він вважає правильним рішення берегти людей. 

«Потрібні сучасні системи ППО, щоб ворог не міг застосовувати КАБи, потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів, потрібні артилерійські снаряди», - написав він. 

За словами міністра, триває робота над посиленням фортифікацій. 

Advertisement

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, українські військові відійшли з Авдіївки на нові рубежі, аби уникнути оточення та зберегти життя бійців. 

​​Президент вважає, що рішення відійти з міста було правильним.

За словами Володимира Зеленського, втрати росіян в Авдіївці у сім разів перевищують втрати України.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки Війна в Україні
13 годин тому
У ГУР розкрили деталі виведення ЗСУ з Авдіївки
Київ Пост
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
17 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Сили ППО збили три російські літаки ВАЖЛИВО Війна в Україні
18 годин тому
Сили ППО збили три російські літаки
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Далі » Майже половину від прибутку банки мають сплатити як податок за 2023 рік